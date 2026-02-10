Neteja i reposició de platges a Calonge i Sant Antoni pels danys del temporal que s'estimen en 200.000 euros
L'Ajuntament ha esperat perquè les pluges mantenien la sorra molla i impossibilitava actuar correctament
L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha començat la retirada de residus, deixalles i la reposició de les platges afectades pel temporal Harry al gener. S'estima que els danys suposaran una despesa de 200.000 euros. Les pluges posteriors van mantenir la sorra molla fent inviable la recollida i reposició del perfil de la platja.
Els treballs actuals se centren a retirar la gran quantitat de sorra desplaçada, canyes i residus acumulats a la primera línia de mar, i a restituir el perfil de les platges per garantir-ne un ús segur.
Un cop la maquinària pesant hagi mogut la sorra i retirat els elements de més volum, hi intervindrà la garbelladora per recollir les restes més petites, com petites canyes i residus dispersos, i deixar la sorra en condicions òptimes.
Aquesta fase de neteja s'afegeix al dispositiu especial que ja s'havia desplegat al passeig marítim, amb reforç d'operaris i maquinària per retirar sorra, pedres i restes vegetals, facilitar la circulació de vianants i mantenir l'accés als comerços, bars i restaurants.
El conjunt d'actuacions que s'estan duent a terme al front marítim i al conjunt del municipi–tant al passeig com a les platges, però també amb intervencions als camins rurals o els recs i rieres– forma part d'un paquet d'intervencions que l'Ajuntament calcula que tindran un cost global d'uns 200.000 euros, derivats dels diferents desperfectes ocasionats pel temporal Harry al municipi.
