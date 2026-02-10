Dos operatius policials a Platja d'Aro acaben amb un detingut, més de 20 identificats i material electrònic intervingut
Una de les inspeccions va ser en un habitatge ocupat i uns dies més tard se'n va fer una altra a un prostíbul encobert
Dos operatius conjunts entre la Policia Nacional, els Mossos d'Esquadra, la Policia Local de Platja d'Aro i Inspecció de Treball ha acabat amb una persona detinguda, més d'una vintena d'identificats i material electrònic intervingut. La primera inspecció es va fer en un local ocupat de Platja d'Aro. Un cop a dins, els agents van identificar a una dotzena de persones i a una se la va acabar detenint per trobar-se en situació irregular a l'Estat. A més, la policia va intervenir diversos telèfons mòbils, tauletes electròniques i dos televisors, ja que cap de les persones que estaven a dins van poder justificar la procedència del material. Ara la policia investiga si tot aquest material podria ser robat.
Pocs dies més tard i amb la col·laboració també de la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols, es va duu a terme un segon operatiu de les mateixes característiques. En aquest cas es va inspeccionar un local que es feia servir com a habitatge, però que funcionava realment com a prostíbul encobert.
Els agents van identificar una desena de dones i es va cridar als tècnics d'Endesa perquè desconnectessin l'escomesa de la llum, que estava punxada il·legalment.
Posteriorment, també es van inspeccionar diversos locals més de la zona, en els quals els tècnics d'Inspecció de Treball van trobar algunes irregularitats per les quals s'ha sancionat els responsables.
- El primer habitatge cooperatiu sènior de Catalunya: «La filosofia és tenir la residència a casa i que no ens cuidin els fills»
- «Sortir a ‘El Foraster’ va servir per trencar prejudicis; ara la gent s’hi acosta»
- Olga Tubau: 'Fa dos anys que prenc antidepressius: aquestes coses s'han d'explicar
- Com afectarà la vaga d'educació d'aquest dimecres?
- Girona farà una prova pilot per traslladar el mercat de la Devesa al vial asfaltat els dimarts
- Els tallers mecànics gironins alerten que prop del 30% dels cotxes no porten la ITV al dia i que el parc està 'envellit
- Una llúdriga es deixa veure al centre de Girona
- La 'bona casualitat' de tenir la tornada de Sevilla dilluns