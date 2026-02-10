Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Fòrum Gastronòmic de Gironapisos turístics Gironaimmigracióvaga educaciómercat de la Devesavaga trensCarnavals
instagramlinkedin

Dos operatius policials a Platja d'Aro acaben amb un detingut, més de 20 identificats i material electrònic intervingut

Una de les inspeccions va ser en un habitatge ocupat i uns dies més tard se'n va fer una altra a un prostíbul encobert

Agents de la Policia Nacional durant la inspecció

Agents de la Policia Nacional durant la inspecció / CNP

ACN

ACN

Castell-Platja d'Aro

Dos operatius conjunts entre la Policia Nacional, els Mossos d'Esquadra, la Policia Local de Platja d'Aro i Inspecció de Treball ha acabat amb una persona detinguda, més d'una vintena d'identificats i material electrònic intervingut. La primera inspecció es va fer en un local ocupat de Platja d'Aro. Un cop a dins, els agents van identificar a una dotzena de persones i a una se la va acabar detenint per trobar-se en situació irregular a l'Estat. A més, la policia va intervenir diversos telèfons mòbils, tauletes electròniques i dos televisors, ja que cap de les persones que estaven a dins van poder justificar la procedència del material. Ara la policia investiga si tot aquest material podria ser robat.

Pocs dies més tard i amb la col·laboració també de la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols, es va duu a terme un segon operatiu de les mateixes característiques. En aquest cas es va inspeccionar un local que es feia servir com a habitatge, però que funcionava realment com a prostíbul encobert.

Els agents van identificar una desena de dones i es va cridar als tècnics d'Endesa perquè desconnectessin l'escomesa de la llum, que estava punxada il·legalment.

Notícies relacionades

Posteriorment, també es van inspeccionar diversos locals més de la zona, en els quals els tècnics d'Inspecció de Treball van trobar algunes irregularitats per les quals s'ha sancionat els responsables.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents