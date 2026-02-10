Pancartes dels veïns del barri de l'Energia de Palafrugell reclamant diàleg
Volen debatre amb el govern el desenvolupament d'un pla per construir tres blocs d'habitatges en una finca municipal
L'Ajuntament ha informat que l'alcaldessa, Laura Millán, té previst una reunió i pactar una proposta amb els residents
Els veïns del barri de l'Energia de Palafrugell han penjat pancartes reclamant a l'Ajuntament diàleg amb relació al Pla de Millora Urbana que preveu construir tres blocs de pisos per a 86 nous habitatges al sector. L'alçada dels edificis i la densitat poblacional que suposarà són dos dels factors que els preocupen. Van presentar al·legacions i una recollida de signatures demanant diàleg, i dos mesos després asseguren que no se'ls ha tingut en compte. Des de l'Ajuntament han informat que l'alcaldessa, Laura Millán, que s'ha reincorporat aquesta setmana després d'una baixa per maternitat posarà en marxa el diàleg per pactar una proposta que pugui acostar-se a les demandes dels veïns.
"Stop Massificació","Diàleg ja" i "No al PMU” són les consignes de les pancartes que han penjat els veïns. Ho han penjat en balcons i finestres del barri dos mesos després d'haver tramitat les al·legacions i reclamar "diàleg i obrir una taula de treball entre l'Ajuntament i el veïnat per consensuar el futur de l'illa de l'Energia".
"Gairebé tres mesos després d’haver convocat la reunió veïnal oberta, d’haver tramitat les al·legacions i d’haver assistit al Ple, reclamant-los in situ diàleg i poder-nos trobar per parlar del PMU de l’Energia, ens sorprèn moltíssim que l’Ajuntament prefereixi parlar abans amb l’empresa que ha fet el PMU que no pas amb nosaltres, el veïnat", han manifestat.
Creuen que d'entre les propostes que decideixin, haurem d’escollir la que menys ens afecti i ens agradi". Aquesta no és una bona forma de promoure la participació ni de tenir en compte el teu poble, diuen apuntant que els fa la sensació que s'està pactant amb l'empresa sense comptar amb ells.
Els veïns assenyalen que no estan en contra de l'habitatge, sobretot del que serveix per als veïns del municipi. Però si es vol fer en una finca municipal, creuen que haurien d'escoltar als veïns.
Densitat al barri
Pense que amb el pla "s'encaixen amb calçador gairebé 90 habitatges, "alternat i perjudicant el funcionament actual del veïnat tant en qüestió de serveis com sobretot dels que hi vivim.
Els sorprèn que sigui diferent que en altres punts com el projecte de la Punxa on una clàusula diu que es construirà planta baixa i pis per minimitzar l'impacte visual de l'entorn.
" Nosaltres continuarem fent les accions que considerem oportunes, seguint reclamant diàleg", conclouen.
El PMU està aprovat inicialment. La reordenació contempla que en una parcel·la que l'Ajuntament va comprar fa dos anys s'hi pugui construir habitatge.
La principal preocupació per als veïns és el volum i l'alçada prevista dels blocs de pisos que s'hi podrien construir.
Consideren que afectaria l'estètica en un barri on hi ha edificis com on s'ubica l'Escola de Música, qualificat de Bé Cultural d'Interès Local (BCIL).
Els veïns diuen que estan a favor de construir habitatge, però creuen que concentrar en una petita illa entre 200 i 350 veïns quan el barri no té més de 500 veïns "és molt preocupant".
El barri se situa a tocar el de Mas Mascort. El PMU, segons el projecte, compren una illa delimitada a nord pel carrer Manufactures del Suro, a l'est pel carrer de la Garriga, a sud el carrer de les Torretes i oest pel carrer Pi i Margall. La superfície de l’àmbit del Pla de Millora Urbana segons fitxa del POUM és de 9.536,48 metres quadrats.
Des de l'Ajuntament han explicat que aquesta setmana s'ha reincorporat l'alcaldessa després de la baixa per maternitat i asseguren que "posarà en marxa el diàleg per pactar una proposta que pugui acostar-se a les demandes dels veïns".
Subscriu-te per seguir llegint
- El primer habitatge cooperatiu sènior de Catalunya: «La filosofia és tenir la residència a casa i que no ens cuidin els fills»
- «Sortir a ‘El Foraster’ va servir per trencar prejudicis; ara la gent s’hi acosta»
- Com afectarà la vaga d'educació d'aquest dimecres?
- Girona farà una prova pilot per traslladar el mercat de la Devesa al vial asfaltat els dimarts
- Els tallers mecànics gironins alerten que prop del 30% dels cotxes no porten la ITV al dia i que el parc està 'envellit
- Una llúdriga es deixa veure al centre de Girona
- La 'bona casualitat' de tenir la tornada de Sevilla dilluns
- Emeten una altra ordre de desnonament a en Sisplau