A presó una multireincident amb prop de 40 detencions per robar en pobles del Baix Empordà, especialment a Palafrugell
L'última vegada que la van arrestar va ser a Palafrugell quan sortia d'un habitatge on havia entrat feia poca estona
El jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà ha enviat a presó una lladre multireincident que es dedicava a robar en pobles del Baix Empordà, principalment a Palafrugell. Es tracta d'una dona coneguda pels Mossos d'Esquadra que acumulava prop de 40 detencions. La darrera vegada que la van arrestar va ser cop aquest dissabte pels volts de dos quarts de vuit del vespre quan agents de la Policia Local de Palafrugell la van veure amb una bossa, quan sortia d'una casa on havia entrat feia poca estona. Des del cos s'havia intensificat el seguiment d'aquesta lladre, després de comprovar que havia incrementat la seva activitat delictiva els darrers dies.
Des de l'Ajuntament assenyalen que la policia fa un seguiment d'aquestes característiques a altres persones que també acumulen arrestos per delictes contra el patrimoni. En el cas d'aquesta lladre que ha ingressat a la presó, fa menys d'un mes els Mossos la van detenir dues vegades en poques hores, per robar en cases de Begur i Palafrugell, a més de circular amb un cotxe que figurava com a sostret. El primer dels fets es va produir el dia 8 de gener pels volts de les quatre de la tarda quan va entrar en una casa saltant una tanca i es va emportar diversos objectes.
Pocs metres més enllà, els policies la van detenir i se la van emportar a la comissaria de la Bisbal d'Empordà. L'endemà, la dona va passar a disposició del jutjat de guàrdia de la Bisbal que en va decretar la llibertat. Poques hores després, però, la Policia Local de Palafrugell va aturar un vehicle que figurava com a sostret i que conduïa la mateixa dona. Els agents de la Unitat d'Investigació Bàsica de la Bisbal d'Empordà, però, van esbrinar que aquell mateix dia la sospitosa havia entrat a robar pels volts de les dues de la matinada a la casa d'una octogenària.
La víctima se'n va adonar quan es va despertar i va veure que hi havia llums enceses, calaixos remenats i la porta del garatge oberta. De dins s'havia emportat documentació i joies. Els Mossos van acabar detenint la dona per segona vegada.
- El primer habitatge cooperatiu sènior de Catalunya: «La filosofia és tenir la residència a casa i que no ens cuidin els fills»
- «Sortir a ‘El Foraster’ va servir per trencar prejudicis; ara la gent s’hi acosta»
- Com afectarà la vaga d'educació d'aquest dimecres?
- Girona farà una prova pilot per traslladar el mercat de la Devesa al vial asfaltat els dimarts
- Els tallers mecànics gironins alerten que prop del 30% dels cotxes no porten la ITV al dia i que el parc està 'envellit
- Una llúdriga es deixa veure al centre de Girona
- La 'bona casualitat' de tenir la tornada de Sevilla dilluns
- Emeten una altra ordre de desnonament a en Sisplau