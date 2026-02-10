La propietat dels cinemes Arinco de Palamós proposa cedir la sala gran a l'Ajuntament
L'Ajuntament aprova una modificació al POUM per permetre el desenvolupament urbanístic de la zona amb nous pisos i locals comercials
La propietat dels antics cinemes Arinco han proposat a l'Ajuntament de Palamós la cessió de la sala gran en el marc d'una operació urbanística per la creació d'habitatge i espais comercials. El govern ha aprovat una modificació del planejament per poder tirar endavant la iniciativa privada entenent que és una oportunitat per disposar d'una sala ja construïda, al centre, com a futur equipament cultural.
Els cinemes Arinco estan situats a l'avinguda Onze de Setembre. Després de 56 anys en funcionament va tancar les portes el 2017, tot i que posteriorment va fer diversos intents de reobrir-lo. L'octubre del 2022, però, va tancar definitivament les portes. L'increment dels costos energètics i la davallada d'espectadors van obligar a tancar.
Ara la propietat, segons va explicar la regidora d'Urbanisme Laura Lafarga de Palamós, es tira endavant una modificació del POUM que neix de la iniciativa privada de la propietat "per al desenvolupament de l'àmbit dels cinemes Arinco". Consideren que "ens dona l'oportunitat d'intervenir des del planejament per ordenar aquest desenvolupament". I el més important, els permet conservar la sala gran del cinema per a destinar-la com a equipament cultura públic, "aprofitant un espai que forma part de la història recent de Palamós i que pot tornar a generar vida cultural".
Es reorganitza tot l'àmbit garantint les sessions de zona verda i equipament i donant compliment també a la reserva d'habitatge de protecció pública. I assegurant que el conjunt sigui viable tècnicament, jurídicament i econòmicament perquè es pugui executar i no quedi encallat.
Les previsions són de construir 17 pisos i 833 metres quadrats d'activitat comercial.
La modificació es va aprovar amb els vots de tots els grups presents al ple, excepte la CUP que no va assistir a la sessió plenària.
La regidora de Som-hi per Palamós i Sant Joan, Teresa Farrés, va donar el vot positiu, però va criticar que no s'hagués plantejat una reunió prèvia amb l'oposició per debatre sobre el tema. Plantejava que potser, en comptes de la cessió d'una sala, s'hagués pogut plantejar preservar les tres. Però que en tot cas s'hagués pogut debatre.
També va apuntar que de moment això és una modificació del POUM que ha de passar diversos tràmits i una promoció urbanística que s'ha de tirar endavant abans que s'efectuï la cessió de la sala gran.
Uns cinemes, oberts el 1961
La sala es va inaugurar el 1961 i formava part d'un complex que també incloïa la discoteca Roseto i el bar Mònica. La sala es va inaugurar el 1961 i formava part d'un complex que també incloïa la discoteca Roseto i el bar Mònica. La primavera de 2019 els Arinco van reobrir de la mà de l’empresa Picking SPI, però un any més tard, la pandèmia els va fer tancar i quan es va poder reobrir, amb restriccions, aquell grup hi va renunciar. El setembre de 2020 els Arinco reobrien de la mà dels darrers gestors que van tancar el 2022.
