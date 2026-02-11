Cinc equips d’arquitectura seleccionats per a la segona fase de rehabilitació de Santa Maria del Collet
L'Ajuntament té prevista una inversió d'1,5 milinos d'euros
L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha resolt la primera fase del concurs de projectes per redactar el projecte bàsic i executiu de rehabilitació del monestir de Santa Maria del Collet. De les 17 propostes presentades, el jurat n’ha seleccionat cinc per passar a la segona fase, en què hauran de desenvolupar propostes concretes sota pseudònim. Els equips escollits són Manel Bosch, Mateu Barba Arquitectura SLP, C63 Studio SLP, la UTE Mendoza Partida + Mulà i BCQ Arquitectura Barcelona SLP, tots amb trajectòria reconeguda –i alguns amb premis internacionals.
El concurs se centra en la rehabilitació d’aquest bé patrimonial del segle XIII, la seva posada en valor com a espai cultural i docent vinculat al jaciment arqueològic, i en una estratègia de desenvolupament i ampliació futura.
L’equip guanyador serà l’adjudicatari d’un contracte amb un pressupost base de licitació de 119.947,30 € (IVA inclòs). Els seleccionats tenen fins al 23 de març per presentar les propostes detallades.
Segons el calendari previst, el projecte podria estar enllestit a finals d’estiu, i a partir d’aquí iniciar la licitació de les obres, que tindrien un cost estimat, a títol previ, d’uns 1,5 milions d’euros.
