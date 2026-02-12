La Bisbal d'Empordà licita per 1,5 milions les obres per remodelar el pavelló esportiu, una obra molt reclamada al poble
Els treballs s'espera que durin uns deu mesos i inclouen la millora dels vestidors i la rehabilitació de la coberta
L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha tret a licitació per 1,55 milions d'euros la reforma i millora del pavelló esportiu del poble. Es tracta d'una de les obres més esperades, especialment per les entitats esportives del municipi, ja que les instal·lacions havien quedat velles. Els treballs de millora s'espera que durin uns deu mesos i inclouen l'adequació dels vestidors, tal com reclamaven des de les entitats esportives que en fan ús, en especial el bàsquet. A més, també contempla la rehabilitació integral de la coberta i millores al porxo d'entrada i a les oficines. L'actuació es pagarà a través de fons propis de l'Ajuntament de la Bisbal i que compta amb una subvenció de 319.000 euros de la Generalitat.
El calendari preveu iniciar els treballs un cop finalitzi la temporada esportiva, per tal que la major part de les actuacions que afecten l'ús de la pista es puguin realitzar sense interrompre l'activitat ordinària. Un cop s'iniciï la següent temporada, s'espera que la coberta ja estigui llesta i es pugui fer compatible la pràctica esportiva amb les obres de millora que quedaran pendents.
Des de l'Ajuntament assenyalen que aquesta actuació complementa les obres del pavelló firal, que es troba just al costat i que actualment està en fase d’execució amb un pressupost de 800.000 euros. El consistori confia que permetran disposar d'unes instal·lacions segures i adequades per a usos esportius i firals.
De fet, des de l'equip de govern municipal veuen aquestes obres de millora com un conjunt d'inversions que han de representar "l'aposta més important en matèria esportiva que s'ha fet mai a la ciutat". Les empreses interessades disposen de 20 dies hàbils per presentar les seves ofertes econòmiques, amb termini fins al 25 de febrer.
