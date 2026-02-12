El Carnaval de Palamós entra dissabte en plena ebullició amb la Gran Rua
Després de la Vesprà, arriben la Rua Infantil, la Despertà, l’Exhibició de Comparses i l’Enterrament de la Sardina
El Carnaval de Palamós 2026 ja ha encès motors amb la Vesprà i afronta ara els dies més intensos, amb actes gairebé sense pausa fins al 18 de febrer. El plat fort serà la Gran Rua del Carnaval de dissabte, però abans hi ha carnaval infantil, Despertà i propostes per a tots els públics.
La festa d’obertura, la Vesprà, va tornar a ser el senyal que a Palamós el carnaval entra en territori seriós. La tarda va començar al carrer Roda amb el Ball de l’hora, conduït per la Colla del Testament, en un ambient de carrer que és ja part del ritual de cada any.
Després, des del balcó de l’Ajuntament, es van proclamar els manaments del regnat del carnaval amb el Carnestoltes i la Reina, King i Queen Perill, i la colla Quin Perill, que assumeixen el protagonisme d’aquesta edició.
Per seguir el calendari d’actes i ubicar espais, el consistori recorda que el programa complet també es pot consultar a l’app Palamós, amb l’agenda per dies i els punts geolocalitzats.
Dijous amb protagonisme infantil i juvenil
Aquest dijous, el carnaval es posa a l’alçada dels més petits i dels joves amb la Rua Infantil i Juvenil a l’avinguda de Catalunya. La jornada continuarà a la Nau dels 50 metres amb el ball infantil i juvenil, a partir de les 18.30 h.
Divendres de matinada: Despertà i ambient de carrer
El divendres 13 de febrer començarà d’hora, molt d’hora: la Despertà està prevista a partir de les 6 h, i a les 8.30 h hi haurà botifarrada a l’estenedor de xarxes, organitzada per les colles participants.
El mateix dia, els Carnestoltes faran visita al Mercat, a l’Ajuntament i al PGG, i hi haurà també l’arrossada popular dels comerciants. A la tarda, la programació inclou activitats als carrers comercials i, a les 18 h, el Karnavaloke a la plaça de Catalunya, amb la colla Els Pirats.
Dissabte de Gran Rua i música a la Planassa
Dissabte 14 de febrer arriba el moment més esperat. La Gran Rua del Carnaval començarà a les 15.30 h i omplirà les avingudes centrals de comparses i carrosses, en una desfilada que és el gran aparador del carnaval palamosí.
A la nit, la festa continuarà a la Planassa amb música en directe: a partir de les 21 h hi actuaran The Covers, Pelukass i el DJ Xavi FDZ.
Diumenge 15 de febrer, el pols no s’atura: a les 11 h hi haurà cercavila matinal a l’avinguda de Catalunya i, a partir de les 20 h, l’Exhibició de Comparses a la Nau dels 50 metres.
El tram final arribarà dimarts 17 de febrer, a les 20 h, amb el judici sumaríssim i la sentència del tribunal de la rota al Teatre La Gorga. I dimecres 18 de febrer es posarà el punt final amb l’Enterrament de la Sardina: processó de dol a les 19 h, lectura del testament a les 19.30 h al carrer Roda i sardinada popular a les 20 h a l’estenedor de xarxes.
Dispositiu municipal de mobilitat i aparcaments
Amb motiu dels actes, la Policia Local preveu restriccions puntuals de circulació i canvis d’accés. Dissabte 14 de febrer, entre les 10 i les 22 h, l’accés i la sortida per Sant Joan es canalitzen per Riera – Francesca Janoher – Enric Vincke – ronda de l’Est (vial del Port), i queda tancat el carril d’entrada del carrer Àngel Guimerà des del giratori de l’ITV (excepte per accedir a garatges).
Diumenge 15 de febrer, entre les 6 i les 15 h, l’accés per Sant Joan es fa per la ronda de l’Est i la sortida s’ordena pels carrers Enric Vincke, Riera i Francesca Janoher, amb el tram Francesca Janoher–Enric Vincke (entre la rotonda de la nova estació d’autobusos i el carrer del Bruc) tancat en sentit centre.
Divendres, a partir de les 11.30 h, es tanca el carrer Cervantes, i de les 14.30 a les 21 h hi ha afectacions a l’avinguda President Macià (primer tram fins a plaça Catalunya) i als laterals de la plaça (carrers Orient i Alba). Entre les 6 h de dissabte i les 15 h de diumenge, es prohibeix estacionar en vies com Llibertat, Lluís Companys, Àngel Guimerà, Onze de Setembre i la baixada del port.
Pel que fa als aparcaments, l’accés al pàrquing de l’Arbreda es fa pel carrer Balmes i la sortida pel carrer de la Prosperitat. El consistori recomana, entre d’altres, els aparcaments de la perllongació d’Enric Vincke (Pla de Nau), el Dr. Botet (zona del far) i els de la ronda de l’Est. També informa que la Planassa queda sense estacionament durant el cap de setmana central i que dissabte 14 de febrer, entre les 15 i les 22 h, l’estacionament al Port Marina és gratuït.
