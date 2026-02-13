Carnaval a les comarques gironines: controls d’alcohol i drogues i mesures especials a Platja d’Aro i Palamós
Trànsit demana prudència i reforça la vigilància arreu del país, amb especial atenció a punts de festa com la Costa Brava
El Servei Català de Trànsit (SCT) activa un dispositiu especial pel cap de setmana de Carnaval i demana extremar la prudència a la carretera, recordant que l’any passat es van registrar set morts en cinc accidents en aquestes dates. En coordinació amb els Mossos d’Esquadra, es desplegarà una campanya intensiva de controls d’alcohol i drogues fins dimecres vinent: la previsió és mobilitzar 300 agents per fer 80 controls.
A les comarques gironines, el focus se situarà especialment en zones amb gran afluència per Carnaval, com Platja d’Aro, on s’esperen moviments d’entrada i sortida destacats. De fet, el dispositiu inclou mesures específiques també a Palamós, pensades per millorar la fluïdesa i reduir incidències en els moments de màxima intensitat de trànsit.
Els controls es faran a tot el territori, de manera aleatòria i en qualsevol moment del dia. Tot i això, Trànsit ha indicat que es posarà especial atenció en municipis amb celebracions destacades com Solsona, Torelló, Sitges, Vilanova i la Geltrú i Platja d’Aro.
Pel que fa als antecedents, en la campanya de l’any passat es van imposar 736 denúncies per positiu en alcoholèmia (555 per via administrativa i 181 per via penal), un 5,2% del total de proves. En drogues, de 884 proves d’estupefaents, 404 van donar positiu.
Canvis de circulació a la Costa Brava
A Platja d’Aro i Palamós, aquest dissabte s’invertirà la prioritat de dues rotondes per facilitar l’accés i el desallotjament: la GI-662 (rotonda de les Ovelles) i la GI-666 (rotonda de la Nàutica). El canvi s’aplicarà de 15 h a 17 h per a l’entrada als municipis i de 19 h a 23 h per a la sortida.
Trànsit insisteix que, més enllà d’evitar alcohol i drogues al volant, cal moderar la velocitat, mantenir l’atenció i respectar les normes de circulació, especialment en desplaçaments associats a festes i concentracions de vehicles.
- Condemnat un sotsinspector dels Mossos de Blanes per posar benzina a cotxes particulars amb targetes de la policia
- La ventada, en directe: les ratxes més fortes arribaran a partir del migdia a Girona
- El judici de la família Ortega Monasterio contra TV3 per “Murs de silenci” ja té data
- Míchel fa saltar les alarmes al Girona: 'Estic aprenent anglès per si sorgeix la Premier
- Sabies que el volcà Montsacopa d’Olot és un dels pocs volcans amb el cràter visitable?
- Les imatges dels efectes de la ventada a les comarques gironines
- Tres ferits, un de greu, a les comarques gironines pels efectes del vent
- Ventada a Girona: ratxes de més de 100 km/h deixen un ferit greu, fan caure arbres a les vies i aturen trens i camions