Junts torna a apostar per David Martín per liderar la candidatura a Palafrugell
El partit el proclama alcaldable en una assemblea de militants celebrada dijous al vespre
David Martín repetirà com a cap de llista de Junts per Palafrugell a les eleccions municipals del maig de l’any vinent. El partit l’ha proclamat candidat a l’alcaldia en una assemblea de militants que es va fer aquest dijous al vespre.
Junts ja ha començat a moure fitxa a Palafrugell de cara a les pròximes municipals. La formació ha confirmat que David Martín tornarà a encapçalar la candidatura, després que els militants el proclamessin alcaldable en una trobada interna celebrada aquest dijous al vespre.
Martín ha aprofitat la proclamació per situar el seu discurs en clau de crítica a l’actual govern municipal, format per PSC i Som Gent del Poble. Segons ell, l’executiu “no ha estat capaç de donar resposta als grans reptes” del municipi.
Seguretat, mobilitat i neteja, al centre
El candidat ha remarcat que el programa de Junts continua sent “plenament vigent” perquè, ha dit, els principals problemes continuen sense resoldre’s. En aquest sentit, ha assenyalat tres àmbits que considera prioritaris: seguretat, mobilitat i neteja.
“Segueixen sent a dia d’avui absolutament prioritàries, però seguim sense avançar, i ben bé al contrari, retrocedim”, ha afirmat Martín, referint-se a aquests tres eixos.
Un equip “compromès” per al maig vinent
En la mateixa intervenció, Martín ha defensat que el projecte de Junts és el que “més i millor ha demostrat aquests anys la capacitat, el rigor i la solvència”, i ha assegurat que mantindran aquesta actitud fins a final de mandat.
De cara a les eleccions municipals del maig vinent, el candidat ha avançat que vol presentar als veïns “un equip de persones compromeses, valentes” i amb “il·lusió i determinació”. També ha insistit que l’objectiu és construir una proposta “per avançar amb força” i, segons ha dit, donar resposta als reptes que ara mateix té sobre la taula Palafrugell.
