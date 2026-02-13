Palamós obre un nou aparcament gratuït de 80 places a Sant Joan
El solar del carrer Riera, de 2.000 m², s’habilita a tocar de l’institut-escola Vila-romà i estarà operatiu aquesta tarda
L’Ajuntament de Palamós habilita un nou aparcament gratuït al nucli de Sant Joan, situat al carrer Riera i amb capacitat per a uns 80 vehicles. L’espai, de 2.000 m², entrarà en funcionament aquesta tarda, coincidint amb l’inici del cap de setmana central del Carnaval.
El nou pàrquing s’ha adequat en un solar que el consistori ha llogat al carrer Riera, a uns 40 metres de l’accés a l’institut-escola Vila-romà i l’Aula d’Aprenentatge. L’espai també és proper al nucli antic de Sant Joan, un àmbit on es prioritza el pas de vianants i, en conseqüència, es prohibeix l’estacionament de vehicles.
Els treballs han anat a càrrec d’operaris de la Brigada municipal, que aquests dies han enllestit l’adequació del terreny perquè l’aparcament pugui obrir aquest mateix divendres. Segons el consistori, les darreres feines es completen aquest matí amb l’objectiu que l’espai quedi plenament operatiu a la tarda.
Un solar llogat al carrer Riera
Les actuacions s’han centrat en el desbrossament dels terrenys i en la compactació i millora de la planimetria de la superfície, per facilitar l’estacionament. També s’han instal·lat tanques per delimitar el perímetre del recinte.
A més, el nou espai incorpora punts de llum per garantir la il·luminació nocturna de l’aparcament. La posada en servei es preveu en un moment de més afluència al municipi, ja que coincideix amb el cap de setmana central del Carnaval de Palamós.
Se suma a l’aparcament habilitat el 2017
Aquest nou aparcament complementa el que ja existeix en uns terrenys situats entre l’avinguda d’Àngel Guimerà i el mateix carrer Riera, habilitat l’any 2017. Aquell espai té una superfície de 3.110 m² i permet l’estacionament d’un centenar de vehicles.
Amb la incorporació d’aquest nou pàrquing, l’Ajuntament assenyala que continua treballant per incrementar les places d’aparcament gratuït al municipi, especialment en zones properes a àmbits on es restringeix l’estacionament per prioritzar la mobilitat a peu.
- Condemnat un sotsinspector dels Mossos de Blanes per posar benzina a cotxes particulars amb targetes de la policia
- La ventada, en directe: les ratxes més fortes arribaran a partir del migdia a Girona
- El judici de la família Ortega Monasterio contra TV3 per “Murs de silenci” ja té data
- Míchel fa saltar les alarmes al Girona: 'Estic aprenent anglès per si sorgeix la Premier
- Sabies que el volcà Montsacopa d’Olot és un dels pocs volcans amb el cràter visitable?
- Les imatges dels efectes de la ventada a les comarques gironines
- Tres ferits, un de greu, a les comarques gironines pels efectes del vent
- Ventada a Girona: ratxes de més de 100 km/h deixen un ferit greu, fan caure arbres a les vies i aturen trens i camions