Miquel Bartolomé i Quim Gallart guanyen els XV Premis de Recerca Joan Torró i Cabratosa
Els guardons premien un estudi del nivell del mar al Montgrí i un recull de fonts del castell del Montgrí
El Museu de la Mediterrània i el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter han anunciat els guanyadors dels XV Premis de Recerca Joan Torró i Cabratosa, en un acte celebrat a Torroella de Montgrí. Miquel Bartolomé Úcar s’endú el premi en Ciències Naturals i Quim Gallart Figueres, el de Ciències Socials.
Els Premis de Recerca Joan Torró i Cabratosa, organitzats conjuntament pel Museu de la Mediterrània i el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, tenen com a objectiu fomentar la investigació sobre el massís del Montgrí, les Illes Medes i la plana del Baix Ter.
Amb quinze edicions, el certamen s’ha consolidat com un suport a projectes que aprofundeixen en el patrimoni natural, històric i cultural del territori. En aquesta convocatòria, el jurat ha distingit dos projectes, un en Ciències Naturals i un altre en Ciències Socials, amb una aportació directa al coneixement del Baix Ter.
Reconstruir el passat del mar al Montgrí
En l’àmbit de Ciències Naturals, el projecte guardonat ha estat “Reconstrucció climàtica i de les variacions del nivell del mar durant el Plistocè en el carst del Montgrí (REMAR)”, de Miquel Bartolomé Úcar.
La recerca vol reconstruir les oscil·lacions del nivell del mar i les condicions climàtiques del passat a partir de l’estudi d’espeleotemes —formacions carbonatades com estalagmites i estalactites— submergits en coves costaneres del massís del Montgrí. Aquestes formacions funcionen com a registres naturals que permeten obtenir dades sobre períodes climàtics del Plistocè.
El projecte preveu utilitzar tècniques de datació i d’anàlisi geoquímica per millorar la comprensió de la dinàmica climàtica i marina al Mediterrani en el passat. Els organitzadors remarquen que aquesta informació pot ser útil per anticipar escenaris futurs en un context de canvi climàtic i d’ascens del nivell del mar.
Documents per reescriure la història del castell
En Ciències Socials, el premi ha estat per a “Col·lecció documental de fonts primàries relatives al castell del Montgrí”, de Quim Gallart Figueres.
La investigació parteix de la localització, identificació i comprovació dels textos consultats per la bibliografia pionera, i continua amb una exploració extensa del fons documental susceptible de contenir mencions al voltant del castell del Montgrí.
En una segona fase, el material recopilat es classificarà i es transcriurà per construir un compendi ordenat que permeti reescriure la història de la fortificació a partir d’una reconstrucció estrictament documental. El projecte vol contribuir a la recuperació del patrimoni documental empordanès i establir una base sòlida per a futurs estudis sobre un dels símbols més reconeixibles del Montgrí.
L’anunci dels guanyadors es va fer divendres passat en un acte al Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí que va comptar amb la participació de Joan Surroca i Sens, que va intervenir parlant del valor de la recerca. Durant la trobada també es va presentar el volum 16 de la col·lecció Recerca i Territori, que recull els treballs guanyadors dels XIV Premis de Recerca Joan Torró i Cabratosa.
- Ca la Pilar, el restaurant que era de pas i ara s'hi va expressament
- Espectacular accident a l'Empordà: sis ferits evacuats al Trueta
- Els docents amenacen de deixar de fer sortides i colònies fins que Educació els escolti
- Una esquerda de 17 metres a Castellfollit de la Roca torna a posar el focus en els despreniments: 'Cal estar vigilants
- Girona sancionarà una altra empresa per omplir la ciutat de cartells
- Alerta amb la balisa V-16: la nova “moda” que està provocant confusió, multes i fins i tot fraus
- Una promotora demana fer 24 pisos i 26 aparcaments al Garatge Forné de Girona
- Guanya 1 milió amb un “rasca”… i la jutgessa l’obliga a compartir-lo per un pacte de paraula