Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Sols RepsolElha i LáserumControl EmpuriabravaIncendi ManlleuGirona - Barçacarnavals
instagramlinkedin

L’hospital de Palamós incorpora proves d’intoleràncies per evitar el desplaçament de pacients a Girona

El servei també permet reduir el temps d'espera per al diagnòstic de malalties digestives

Material per fer les proves d'intolerància alimentària.

Material per fer les proves d'intolerància alimentària. / SSIBE

Laura Teixidor

Laura Teixidor

Palamós

L’hospital de Palamós ha posat en marxa aquest mes de febrer la realització de proves d’intolerància alimentària a les consultes externes del centre, amb l’objectiu de facilitar el diagnòstic de trastorns digestius i millorar l’atenció als pacients del Baix Empordà.

Les proves es duen a terme cada dimecres, de 9 a 14 hores, i són indicades pel Servei de Digestologia per a pacients que presenten molèsties abdominals recurrents, indigestió o gasos. L’objectiu és detectar possibles intoleràncies a la lactosa, la fructosa o la glucosa. Durant l’any 2025 es van realitzar un total de 474 proves.

El procediment és senzill i consisteix en el test d’alè: el pacient bufa en un tub abans i després d’ingerir la substància a estudiar, fet que permet analitzar les variacions en els gasos exhalats i determinar si existeix intolerància. En funció de la sospita clínica, es poden sol·licitar proves per a una, dues o les tres intoleràncies possibles.

Segons Marco Alburquerque, cap del Servei de Digestologia de l’hospital de Palamós, “el fet de practicar les proves al mateix hospital comporta dos beneficis clars per als pacients del Baix Empordà: d’una banda, evita el desplaçament a la Clínica Girona, on fins ara s’havien de fer aquestes proves; de l’altra, redueix el temps d’espera per a la seva realització, cosa que ens permet avançar en el diagnòstic i el tractament dels problemes digestius”.

Notícies relacionades

Amb aquesta incorporació, l’hospital amplia les proves diagnòstiques disponibles i continua avançant per oferir una atenció de qualitat, més àgil i més accessible per a la població del territori.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents