Sefa Ponsatí, escollida bisbalenca de l’any
La fundadora de Cinètic, una associació que difon el cinema d’animació a les escoles, s’imposa en la votació popular amb el 25,60% dels vots, en una edició amb sis candidatures i 230 participants
Sefa Ponsatí és la bisbalenca de l’any 2025. La fundadora de Cinètic, una associació especialitzada en difondre el cinema d’animació a les escoles per tal que la mainada aprengui el llenguatge de les imatges s’ha imposat en la votació popular amb el 25,60% dels vots, en una edició amb sis candidatures i 230 participants.
El reconeixement premia una trajectòria lligada a la divulgació del cinema d’animació i a l’educació audiovisual entre infants i joves. La candidatura, proposada per la ciutadania, remarcava la seva feina sostinguda al llarg dels anys en aquest àmbit. Ponsatí va crear Cinètic el 1992, una associació especialitzada a portar el cinema d’animació a les escoles perquè l’alumnat aprengui a llegir i interpretar el llenguatge de les imatges.
L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà ha fet aquest dimarts a la tarda l’acte de lliurament del diploma a la Sala de Plens. Durant la recepció també s’ha formalitzat la signatura del Llibre de Registre del Bisbalenca de l’Any, amb la participació de l’alcalde, Òscar Aparicio, i de la regidora de Participació, Eva Rovira. El guardó institucional, però, es lliurarà en l’acte central previst per la Festa Major, el 15 d’agost, abans del Ball de l’Àliga, a l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà.
A la votació d’enguany també hi optaven Jaume Pla, Xavier Ponsatí, Cloe Riembau, David Catà i Sergi López, tots ells noms proposats des de la societat civil bisbalenca. Segons el consistori, el procés de participació, amb vot electrònic i presencial, es va tancar el mes passat amb 230 persones votants.
L’Ajuntament ha informat que els resultats certificats es poden consultar a l’apartat del Bisbalenc de l’Any del web municipal i ha agraït la participació ciutadana i la predisposició de totes les candidatures.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una esquerda de 17 metres a Castellfollit de la Roca torna a posar el focus en els despreniments: 'Cal estar vigilants
- Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: 'Posen en risc vides
- Els docents amenacen de deixar de fer sortides i colònies fins que Educació els escolti
- Espectacular accident a l'Empordà: sis ferits evacuats al Trueta
- El Govern planteja que els empleats de baixa per càncer, infart o ictus puguin tornar progressivament a la feina
- Alerta amb la balisa V-16: la nova “moda” que està provocant confusió, multes i fins i tot fraus
- Busquen una dona de 45 anys desapareguda des de fa 10 dies a Blanes
- Junts prepara una gira de Puigdemont per Catalunya com a 'revulsiu