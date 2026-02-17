Torroella de Montgrí fa la neteja "urgent" de les platges afectades pel temporal per tenir-les a punt per Setmana Santa
Els treballs, en coordinació amb el Parc Natural, s'allargaran entre quatre i sis setmanes
L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha engegat aquesta setmana els treballs de recollida i retirada dels residus acumulats a les platges del municipi arran del temporal Harry. La finalitat, segons informen en un comunicat, és garantir les condicions òptimes de seguretat, salubritat i qualitat ambiental de cara a Setmana Santa. Dilluns els treballs es van centrar en la platja de Montgó i aquest dimarts han començat a treballar a la zona de la Gola sud, a la Fonollera, que és "un dels punts més afectats" per l'acumulació de restes vegetals i residus arrossegats pel riu Ter fins a la desembocadura. Un cop neta la part de la Gola, les tasques se centraran en la platja Gran de l'Estartit.
L'Ajuntament ja va informar en la primera valoració dels estralls del temporal que el municipi actua com "a receptor final" de materials procedents de tota la conca del Ter, sobretot a la zona de la desembocadura del riu. "Aquesta situació obliga l'Ajuntament a assumir una despesa i un esforç logístic molt importants per restituir l'estat de les platges en un termini ajustat", concreta el consistori al comunicat.
Per accelerar els treballs i garantir que les platges estiguin a punt per a l'inici de la temporada turística, l'Ajuntament ha hagut de formalitzar una contractació de caràcter urgent. "Aquesta decisió respon a criteris de responsabilitat institucional, sostenibilitat ambiental i servei públic, en un municipi on el turisme és un dels principals motors econòmics", exposa l'Ajuntament.
El consistori remarca que Torroella de Montgrí i l'Estartit són destinacions turístiques "de referència al país", que en bona part depèn de la qualitat del litoral. Per això, l'Ajuntament subratlla que mantenir les platges en condicions adequades no és només una qüestió d'imatge, sinó també "de seguretat, salut pública i compromís amb el territori".
Les tasques les fan en coordinació amb el Parc Natural, ja que bona part dels espais afectats formen part d'un entorn d'alt valor ecològic. Els treballs combinen maquinària específica —una màquina giratòria i tractor— amb equips de personal que actuen manualment per garantir una intervenció respectuosa amb el medi natural.
Actualment, els treballs consisteixen en agrupar els residus en piles controlades. Posteriorment, i si les condicions ho permeten, els Bombers de la Generalitat faran controlades, previsiblement la setmana vinent, seguint els protocols ambientals i de seguretat establerts.
La previsió municipal és que en un termini aproximat d'entre quatre i sis setmanes les platges puguin estar plenament condicionades per rebre visitants durant la Setmana Santa i l'inici de la temporada alta.
L'Ajuntament recorda que l'impacte del temporal Harry ha posat novament de manifest la vulnerabilitat del litoral davant episodis meteorològics "cada cop més freqüents i intensos, associats al canvi climàtic". En aquest context, el consistori insisteix en la necessitat de disposar de mecanismes estables de finançament i suport supramunicipal per afrontar una problemàtica "que excedeix l'àmbit estrictament local".
"Malgrat les dificultats, el municipi actua amb determinació per garantir la qualitat ambiental del seu litoral, la protecció dels espais naturals i la continuïtat de l'activitat econòmica vinculada al turisme, des d'una visió de sostenibilitat, responsabilitat i compromís amb el servei públic", conclou l'Ajuntament.
