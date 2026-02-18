Un 45% dels 26.000 habitatges de Palamós no són primera residència, segons el Pla d'Habitatge
L'Ajuntament ha aprovat l'eina que pretén "diagnosticar necessitats, ampliar el parc d'habitatge social, facilitar accés habitatge i fomentar la rehabilitació"
El parc d'habitatge de Palamós se situa en 26.000 unitats i un 45% són habitatges que no són d'ús habitual. Són dades que recull el Pla Local d'Habitatge 2026-2031. La regidora delegada d'Habitatge, Raquel Gallego, durant l'aprovació al ple municipal va apuntar que aquesta eina pretén "diagnosticar necessitats, ampliar el parc d'habitatge social, facilitar accés habitatge i fomentar la rehabilitació". Es va aprovar inicialment amb el vot de tots els grups (ERC, PSC, Junts, Vox, Som-hi per Palamós i Sant Joan), i l'abstenció de la CUP.
La regidora d'Habitatge va posar de manifest que es recull en un sol document la situació el municipi fent una diagnosi que permet establir un pla d'acció. Es tracta d'unes línies d'actuació per als anys vinents, però amb un document flexible que permet implementar altres propostes. Com a la majoria de poblacions, sobretot turístiques, hi ha dificultats per trobar habitatge a preus assequibles per al lloguer de tot l'any i un ampli parc destinat a lloguer turístic, per a l'ús de segona residència o buits.
El regidor de la CUP, Alexan Weltz, va evidenciar aquesta situació i va apuntar que trobava a faltar polítiques "més valentes". Per Weltz, hi ha 26.000 habitatges, un 45% que no són per a ús habitual "i no passa res". "Per nosaltres, que un de cada dos habitatges sigui per especular amb el seu valor o per fer-hi negocis o per habitació d'apart-hotel o tenir-lo buit o de tant en tant, ja hauria de ser motiu suficient per implementar mesures correctores". Va recordar que joves i grans són els més afectats per trobar habitatge, que molts han de marxar a altres pobles, i va qüestionar que les solucions passin només per construir més habitatge.
Per part de Junts, Raimon Trujillo, va posar sobre la taula que els darrers habitatges construïts per a lloguer assequible es van impulsar fa molts anys. Va apuntar que caldria fer autocrítica, va recordar que es parla i no arriben les ajudes de l'Estat o la Generalitat i va considerar que "actualment es fa la crítica gratuïta de l'habitatge d'ús turístic que s'han de posar topalls, que s'estan fent rics i hem de ser conscients i n'hi ha que fan servir per pagar la hipoteca".
El regidor Guillem Lorente de Som-hi per Palamós i Sant Joan va defensar també la funció social i econòmica de l'habitatge d'ús turístic.I va apuntar que potser ens hem de plantejar que les mesures que es prenen amb relació a regular el lloguer potser tenen l'efecte contrari i suposen apujar els preus.
L’aprovació inicial del Pla Local d’Habitatge té lloc després del treball exhaustiu d’elaboració d’aquest document, realitzat durant el darrer any, que ha comptat també amb un procés participatiu on la ciutadania ha aportat, mitjançant enquesta i sessions presencials, la seva opinió i propostes sobre la situació de l’habitatge a Palamós.
El pla, segons ha informat el govern, analitza l’assoliment de l’objectiu legal de la solidaritat urbana, orientat al creixement de l’habitatge de protecció pública municipal, per mitjà de l’edificació, tant en solars públics aptes per a aquest ús, com principalment en privats. En aquest darrer cas el treball se centra en els terrenys propers a la nova estació d’autobusos, on el seu futur desenvolupament urbanístic ha de permetre l’assoliment per al municipi de l’Objectiu de Solidaritat Urbana.
El document recull el patrimoni municipal del sòl i l’habitatge, així com el foment de la rehabilitació i millora dels habitatges amb l’habilitació de línies d’ajut econòmic i el suport tècnic municipal per a la rehabilitació.
A banda s’impulsen actuacions que es promouen des del Servei d’habitatge (borsa de lloguer social, de lloguer jove, tramitació d’ajuts en matèria d’habitatge), així com la mobilització del parc d’habitatges desocupat, i la definitiva consolidació de la pròpia oficina d’habitatge de Palamós.
Subscriu-te per seguir llegint
- Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: 'Posen en risc vides
- El Govern planteja que els empleats de baixa per càncer, infart o ictus puguin tornar progressivament a la feina
- Una esquerda de 17 metres a Castellfollit de la Roca torna a posar el focus en els despreniments: 'Cal estar vigilants
- Cau a la Selva la fàbrica de perfum falsificat de luxe més gran d’Europa amb 1,2 milions de productes intervinguts
- Els cinc joves de Manlleu van morir per la crema d’un objecte que va causar molt fum i els va asfixiar
- Els agents dels Mossos cobraran 4.000 euros més anuals i tindran més vacances
- Expectació per la convocatòria a Girona de persones que es perceben com un altre animal
- Rescaten una banyista a la platja de Blanes en ser arrossegada per una onada