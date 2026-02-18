Palafrugell posa a l’abast 50 empreses i entrevistes el mateix dia per facilitar la inserció laboral
La iniciativa municipal obre inscripcions fins a l’1 de març per una jornada que es farà el 5 de març a la Bòbila
Palafrugell ha obert les inscripcions per a la 10a Jornada d’Oportunitats Laborals. La trobada se celebrarà el dijous 5 de març a la Bòbila i reunirà una cinquantena d’empreses de diversos sectors. Les inscripcions es poden fer en línia fins a l’1 de març. La Jornada tindrà lloc el dijous 5 de març a la Bòbila.
La iniciativa vol posar en contacte directe empreses que busquen personal amb persones que cerquen feina o volen millorar la seva situació professional, mitjançant entrevistes breus i presencials el mateix dia de la jornada.
L’activitat, organitzada per l’Ajuntament de Palafrugell a través de l’Àrea de Promoció Econòmica, comptarà enguany amb una cinquantena d’empreses de diferents àmbits que oferiran vacants concretes. Les entrevistes es faran al llarg del matí i la tarda, en sessions de curta durada que permeten un primer contacte àgil entre empreses i candidats.
Les persones interessades poden consultar les ofertes (disponibles des del 13 de febrer) al web de Promoció Econòmica i, després de revisar requisits i perfils, formalitzar la inscripció en línia mitjançant el formulari habilitat. Un cop completat el procés, rebran un correu electrònic amb el detall de les ofertes assignades, la taula corresponent i les franges horàries de les entrevistes.
Per participar-hi cal tenir 16 anys o més i disposar de permís de treball. Des de l’organització recomanen portar un currículum actualitzat per a cada oferta seleccionada.
L’Àrea de Promoció Econòmica també oferirà suport a persones vulnerables que no disposin de coneixements o eines digitals per completar la inscripció.
- Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: 'Posen en risc vides
- El Govern planteja que els empleats de baixa per càncer, infart o ictus puguin tornar progressivament a la feina
- Una esquerda de 17 metres a Castellfollit de la Roca torna a posar el focus en els despreniments: 'Cal estar vigilants
- Cau a la Selva la fàbrica de perfum falsificat de luxe més gran d’Europa amb 1,2 milions de productes intervinguts
- Els cinc joves de Manlleu van morir per la crema d’un objecte que va causar molt fum i els va asfixiar
- Els agents dels Mossos cobraran 4.000 euros més anuals i tindran més vacances
- Expectació per la convocatòria a Girona de persones que es perceben com un altre animal
- Rescaten una banyista a la platja de Blanes en ser arrossegada per una onada