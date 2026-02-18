Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Palafrugell posa a l'abast 50 empreses i entrevistes el mateix dia per facilitar la inserció laboral

La iniciativa municipal obre inscripcions fins a l’1 de març per una jornada que es farà el 5 de març a la Bòbila

Una jornada laboral a Palafrugell, en una imatge d'arxiu. / Ajuntament de Palafrugell

Redacció

Palafrugell

Palafrugell ha obert les inscripcions per a la 10a Jornada d’Oportunitats Laborals. La trobada se celebrarà el dijous 5 de març a la Bòbila i reunirà una cinquantena d’empreses de diversos sectors. Les inscripcions es poden fer en línia fins a l’1 de març. La Jornada tindrà lloc el dijous 5 de març a la Bòbila.

La iniciativa vol posar en contacte directe empreses que busquen personal amb persones que cerquen feina o volen millorar la seva situació professional, mitjançant entrevistes breus i presencials el mateix dia de la jornada.

L’activitat, organitzada per l’Ajuntament de Palafrugell a través de l’Àrea de Promoció Econòmica, comptarà enguany amb una cinquantena d’empreses de diferents àmbits que oferiran vacants concretes. Les entrevistes es faran al llarg del matí i la tarda, en sessions de curta durada que permeten un primer contacte àgil entre empreses i candidats.

Les persones interessades poden consultar les ofertes (disponibles des del 13 de febrer) al web de Promoció Econòmica i, després de revisar requisits i perfils, formalitzar la inscripció en línia mitjançant el formulari habilitat. Un cop completat el procés, rebran un correu electrònic amb el detall de les ofertes assignades, la taula corresponent i les franges horàries de les entrevistes.

Per participar-hi cal tenir 16 anys o més i disposar de permís de treball. Des de l’organització recomanen portar un currículum actualitzat per a cada oferta seleccionada.

L’Àrea de Promoció Econòmica també oferirà suport a persones vulnerables que no disposin de coneixements o eines digitals per completar la inscripció.

