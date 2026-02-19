Un jutjat obliga Verges a col·locar la bandera espanyola a l'exterior de l'Ajuntament i fa retirar estelades de fanals
La sentència resol que l'estelada és un "símbol de significació partidista o ideològica" i "trenca el deure neutralitat"
El jutjat contenciós administratiu 2 de Girona obliga Verges a col·locar les banderes "oficials d'Espanya i Catalunya" a l'exterior de l'Ajuntament i declara "contrària a dret" l'exhibició al balcó d'una "bandera antifeixista amb l'estelada". Segons la resolució, la rojigualda ha d'ocupar "sempre un lloc destacat, visible i d'honor". La sentència, que estima un recurs de l'associació Impulso Ciudadano, també condemna el consistori a retirar les estelades penjades als fanals de les voreres de la confluència de la C-31 amb la C-252 i GI-634 i resol que és un "símbol de significació partidista o ideològica" que "trenca el deure de neutralitat" de l'administració pública. La sentència no és ferma i es pot recórrer al TSJC.
La sentència arriba després de l'adopció de mesures cautelars, que ja feia retirar la pancarta amb el lema 'Acció antifeixista Països Catalans' del balcó de l'Ajuntament. Ara, el jutjat estima el recurs interposat per Impulso Ciudadano que reclamava la col·locació de les banderes "oficials" espanyola i catalana a la façana de l'edifici i la retirada de les estelades dels fanals de carreteres principals del municipi.
Obligació d'exhibir banderes oficials
La sentència remarca que la jurisprudència és sòlida sobre "l'obligació d'exhibició de les banderes oficials" i que la rojigualda "haurà d'onejar a l'exterior i ocupar un lloc preferent també a l'interior dels edificis de l'administració central, institucional, autonòmica, provincial o insular i municipal de l'Estat". La resolució també subratlla que la bandera espanyola ha d'ocupar un lloc "preeminent" i que s'ha d'ubicar en un espai "destacat, visible i d'honor".
El jutjat desestima l'al·legació de l'Ajuntament de Verges, que remarcava que la bandera no s'havia retirat, bàsicament perquè "mai" s'havia arribat a penjar. "Això no impedeix el compliment de la legalitat vigent", argüeix la sentència.
Bandera antifeixista i deure de neutralitat
Amb relació a la bandera antifeixista que la interlocutòria va fer retirar com a mesura cautelar, la sentència reitera que no compleix "el deure de neutralitat institucional". "No és oficial, incorpora simbologia associada a una opció política i s'ubica al balcó de la façana de l'Ajuntament, obviant que la institució pública està subjecta als principis d'objectivitat", indica el jutjat.
Estelades als fanals
Finalment, la sentència també condemna l'Ajuntament a retirar les estelades dels fanals de la confluència de la C-31 amb la C-252 i la GI-634, penjades per l'Assemblea Vergelitana per la Independència (AVI) després de rebre l'autorització per un decret d'alcaldia del 2012. De nou, el jutjat resol que és simbologia partidista i "trenca" el deure de neutralitat.
La sentència rebutja els arguments de l'Ajuntament, que invocava a drets fonamentals per poder mantenir les banderes: "L'objecte del litigi no és la llibertat d'un particular per exhibir símbols en la seva esfera privada, sinó l'ocupació continuada de béns públics d'ús comú i la identificació institucional amb símbols amb significació ideològica i política".
Tampoc avala com a argument que la CUP governi des de l'any 2015 a la població i que, per tant, la majoria dels veïns han avalat "un clar missatge i programa independentista, d'esquerres i antifeixista". "L'apel·lació al context polític i social del municipi i a l'orientació ideològica de les forces governants no pot servir per justificar de béns i espais públics o la seu institucional amb finalitat d'identificació partidista", conclou la sentència. La resolució no és ferma i es pot recórrer al TSJC.
- El Govern planteja que els empleats de baixa per càncer, infart o ictus puguin tornar progressivament a la feina
- Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: 'Posen en risc vides
- Roba una bicicleta de 12.000 euros al Barri Vell i el detenen poc després a l'antiga fàbrica Simon
- Robatori d'una atracció de fira de 43 tones a Sant Gregori: s’enduen un ‘saltamontes’ i el propietari alerta que 'no té frens
- Expectació per la convocatòria a Girona de persones que es perceben com un altre animal
- Rescaten una banyista a la platja de Blanes en ser arrossegada per una onada
- Sílvia Orriols s’obre a pactar amb Junts, però avisa: «No tothom que neix, viu i treballa a Catalunya és català»
- La carretera més perillosa d'Espanya es troba a Catalunya