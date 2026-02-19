El Saló dels Oficis i les Professions del Baix Empordà serà el 14 i 15 d'abril a Platja d'Aro
La cita, organitzada pel Consell Comarcal amb la col·laboració d’FP Baix Empordà, preveu la participació d’uns 2.000 alumnes i obrirà portes a tota la ciutadania.
El Palau d’Esports i Congressos de Platja d’Aro serà l’escenari, els dies dimarts 14 i dimecres 15 d’abril de 2026, de la quarta edició del Saló dels Oficis i les Professions del Baix Empordà, una trobada pensada per connectar alumnat, professionals, empreses i institucions en un entorn actiu i participatiu.
L’esdeveniment està organitzat pel Consell Comarcal del Baix Empordà amb la col·laboració d’FP Baix Empordà i compta amb el suport de l’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró, el Servei d’Ocupació de Catalunya, la Diputació de Girona i les cambres de comerç locals.
El Saló vol esdevenir un espai d’orientació i descoberta per a joves i persones que busquen definir o reorientar el seu futur laboral. Segons les previsions, durant les dues jornades hi participaran uns 2.000 alumnes dels centres educatius de la comarca, i l’activitat també estarà oberta a qualsevol persona interessada.
Al recinte s’hi instal·laran diferents espais d’orientació que oferiran acompanyament en el procés de triar itineraris formatius i sortides professionals. Les sessions estaran dinamitzades per tècniques de suport a l’ocupació juvenil i per equips d’orientació laboral i formativa del Baix Empordà. A més, hi haurà estands de tots els centres d’FP de la comarca i d’organismes i entitats que ofereixen formació reglada, així com tallers i demostracions a càrrec dels participants i entitats col·laboradores.
El programa inclourà també píndoles formatives orientades al desenvolupament de competències i la implicació d’empreses de la comarca per mostrar oportunitats professionals de diversos sectors. El Saló continuarà reforçant el treball en xarxa amb empresariat, cambres de comerç, gremis i entitats per impulsar l’ocupació de qualitat i la formació en oficis.
A més, el dimarts 14 a les 18 h es farà una xerrada a càrrec de Francesc Miralles sobre l’IKIGAI i el propòsit de vida, adreçada especialment a les famílies de l’alumnat que busca orientació, però oberta a tota la ciutadania.
