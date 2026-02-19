Torroella de Montgrí se suma a un front comú de municipis per millorar les urbanitzacions amb dèficits
Els ajuntaments participants van coincidir en la necessitat d’impulsar canvis normatius i establir mecanismes de finançament més flexibles
Torroella de Montgrí s'ha sumat al front comú de diversos municipis per frenar els dèficis urbanístics. L'alcalde, Jordi Colomí, i el tercer tinent d'alcalde, Jordi Martinoy, van participar en una trobada de municipis a Sant Feliu de Buixalleu.
Des de fa temps, els municipis que tenen urbanitzacions amb mancances urbanístiques als seus termes municipals mantenen reunions periòdiques per posar en comú les problemàtiques associades a aquesta realitat i explorar possibles solucions compartides. Aquestes trobades permeten coordinar esforços i reforçar el treball conjunt davant d’una situació que afecta nombrosos municipis d’arreu del territori.
La sessió d’ahir va comptar amb l’assistència de representants de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), i es va centrar en definir les properes passes per aconseguir una major difusió i ressò d’aquesta problemàtica, així com per avançar en la recerca de solucions conjuntes amb les administracions supramunicipals.
Els ajuntaments participants van coincidir en la necessitat d’impulsar canvis normatius i establir mecanismes de finançament més flexibles, adaptats a la realitat específica dels municipis amb urbanitzacions amb dèficits urbanístics.
- El Govern planteja que els empleats de baixa per càncer, infart o ictus puguin tornar progressivament a la feina
- Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: 'Posen en risc vides
- Roba una bicicleta de 12.000 euros al Barri Vell i el detenen poc després a l'antiga fàbrica Simon
- Robatori d'una atracció de fira de 43 tones a Sant Gregori: s’enduen un ‘saltamontes’ i el propietari alerta que 'no té frens
- Expectació per la convocatòria a Girona de persones que es perceben com un altre animal
- Rescaten una banyista a la platja de Blanes en ser arrossegada per una onada
- Sílvia Orriols s’obre a pactar amb Junts, però avisa: «No tothom que neix, viu i treballa a Catalunya és català»
- La carretera més perillosa d'Espanya es troba a Catalunya