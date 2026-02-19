Trànsit cedeix un radar i un etilòmetre a la Bisbal per intensificar els controls urbans
L’acord, signat a finals de gener, inclou sis programes i la redacció d’un Pla Local de Seguretat Viària sense cost directe per a l’Ajuntament
L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà ha formalitzat un conveni marc amb el Servei Català de Trànsit (SCT) per desplegar mesures de seguretat viària al municipi. L’acord, signat a finals de gener, es completa amb sis programes específics orientats a reduir la sinistralitat i reforçar la seguretat a les vies urbanes.
Segons el consistori, el conjunt de convenis no preveu cap despesa econòmica directa per a l’Ajuntament, segons el consistori. A canvi, el municipi tindrà suport tècnic, equipaments de control i recursos educatius vinculats a la mobilitat i la prevenció de riscos.
Una de les peces centrals és la redacció del Pla Local de Seguretat Viària (PLSV). El document ha de permetre fer un diagnòstic de la mobilitat i l’accidentalitat al terme municipal, localitzar punts amb concentració d’accidents i establir actuacions prioritàries. El Servei Català de Trànsit dirigirà l’elaboració del pla i aportarà assistència tècnica, mentre que l’Ajuntament crearà un grup de seguiment amb representants polítics, tècnics i de la Policia Local.
L’alcalde, Òscar Aparicio, ha defensat que «aquest conveni ens dona una eina estratègica per planificar la seguretat viària amb criteris tècnics i dades objectives». També ha afegit: «No es tracta només de posar més controls, sinó de repensar com ens movem per la Bisbal perquè tothom se senti més segur, a peu, en bici o en vehicle».
L’acord inclou igualment la cessió temporal d’un radar per controlar la velocitat en vies urbanes, així com d’un etilòmetre per reforçar els controls d’alcoholèmia. El SCT també aporta material fungible (com broquets i paper) i kits per fer proves de detecció d’estupefaents.
En aquest sentit, Aparicio ha remarcat: «A la Bisbal no volem parlar d’accidents inevitables, sinó de riscos que es poden prevenir amb responsabilitat i amb eines eficients». I ha afegit: «Amb el cinemòmetre, l’etilòmetre i els tests de drogues podrem actuar allà on sabem que hi ha més problemes i fer-ho de manera constant al llarg de l’any”, abans de concloure: «La nostra prioritat és clara: tolerància zero amb la velocitat excessiva i la conducció sota els efectes de l’alcohol o les drogues dins el nucli urbà».
Subscriu-te per seguir llegint
- El Govern planteja que els empleats de baixa per càncer, infart o ictus puguin tornar progressivament a la feina
- Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: 'Posen en risc vides
- Roba una bicicleta de 12.000 euros al Barri Vell i el detenen poc després a l'antiga fàbrica Simon
- Robatori d'una atracció de fira de 43 tones a Sant Gregori: s’enduen un ‘saltamontes’ i el propietari alerta que 'no té frens
- Expectació per la convocatòria a Girona de persones que es perceben com un altre animal
- Rescaten una banyista a la platja de Blanes en ser arrossegada per una onada
- Sílvia Orriols s’obre a pactar amb Junts, però avisa: «No tothom que neix, viu i treballa a Catalunya és català»
- La carretera més perillosa d'Espanya es troba a Catalunya