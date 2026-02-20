Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Més operaris i un camió elèctric: així canvia la neteja a Palafrugell

L'alcaldessa de Palafrugell, Laura Millán, assegura que s'ha prioritzat reforçar el servei diari i preparar el desplegament del porta a porta, que comptarà amb una oficina i un educador ambiental

Cubells del porta a porta a Palafrugell. / Ajuntament de Palafrugell

El nou contracte de residus i neteja viària de Palafrugell ha complert el primer mes en vigor amb canvis visibles als carrers. Segons ha informat l’Ajuntament, el servei ha passat de 4 a 10 operaris manuals, s’han incorporat vehicles de reserva i ja funciona un vehicle elèctric per a la recollida de l’orgànica al centre del municipi.

El principal canvi afecta la neteja viària. Fins ara, el servei funcionava amb quatre operaris manuals i tres vehicles amb un sol treballador. Amb el nou contracte, s’ha ampliat fins a deu operaris i quatre vehicles amb dos treballadors cadascun, a més d’un vehicle auxiliar de suport.

Al nucli antic i a la zona comercial es mantenen dos operaris amb carro manual, mentre que a la resta de la vila els equips treballen en parella per vehicle. Segons el consistori, aquesta reorganització permet arribar a més carrers cada dia i millorar la cobertura als barris.

En paral·lel, ja ha entrat en servei un nou vehicle recol·lector elèctric destinat a la fracció orgànica al centre, dins l’àmbit del porta a porta. El vehicle ha estat adquirit per l’Ajuntament i finançat amb fons europeus Next Generation a través de l’Agència de Residus. La seva mida reduïda i el funcionament silenciós el fan adequat per als carrers estrets del centre urbà.

Vehicles de reserva i reforç de voluminosos

Una altra novetat és la incorporació de vehicles propis de segona mà en millor estat que els anteriors i d’unitats de reserva. Segons l’Ajuntament, això ha de permetre mantenir el servei sense interrupcions en cas d’avaria o manteniment, una situació que fins ara podia obligar a esperar la reparació del vehicle.

També s’ha reforçat la recollida de voluminosos amb una brigada específica per reduir els temps d’espera. A més, després del temporal Harry, el servei es va reforçar amb més operaris per recuperar la normalitat.

En l’àmbit tecnològic, s’ha activat un sistema de seguiment amb GPS per controlar recorreguts i freqüències. L’objectiu, segons el consistori, és reforçar el control municipal i verificar que el servei es presta tal com està planificat.

L’alcaldessa de Palafrugell, Laura Millán, ha afirmat que “el que volíem era que el canvi es notés des del primer moment” i ha assegurat que s’ha prioritzat reforçar el servei diari i preparar el desplegament del porta a porta.

Oficina del Porta a Porta

En els pròxims dies, entrarà en funcionament l’Oficina del Porta a Porta amb un educador ambiental fix. També es preveuen nous canals per demanar serveis i comunicar incidències.

Aquest primer mes s’ha centrat a reforçar el servei diari abans de l’inici de les implantacions territorials del porta a porta, previstes per als pròxims mesos. L’Ajuntament ha anunciat que informarà pròximament del calendari detallat per zones.

TEMES

