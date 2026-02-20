Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
agenda Gironadelictes GironaOriol CardonaAndreu d'AnglaterraBalandrauBig Joe Quartviolador Barcelona
instagramlinkedin

Sant Feliu celebra aquest divendres amb 51 colles i 3.700 participants la rua de Carnaval ajornada per la pluja

La desfilada de Carnaval de Sant Feliu de Guíxols començarà a les set del vespre i, en acabar, es farà el lliurament de premis al Guíxols Arena, amb música i festa

El Carnaval de Sant Feliu, en una imatge d'arxiu.

El Carnaval de Sant Feliu, en una imatge d'arxiu. / Aniol Resclosa

Redacció

Redacció

Sant Feliu de Guíxols

Sant Feliu de Guíxols celebrarà avui la rua de divendres de Carnaval ajornada per la pluja la setmana passada. 51 colles tornaran a omplir de música i disfresses els carrers amb 3.700 persones desfilant.

Amb el canvi de data, s'ha passat de 59 a 51 colles i també canvia l’horari: la rua començarà a les 7 del vespre, una hora més tard del previst inicialment. La desfilada mantindrà el mateix esperit festiu i, en acabar, es farà el lliurament de premis al Guíxols Arena, amb sessió musical de D-San DJ i Mon DJ.

Del total de participants, hi desfilaran 18 colles de Sant Feliu de Guíxols (prop de 1.400 integrants), a més d’una quinzena de colles de Castell-Platja d’Aro i 7 de Santa Cristina d’Aro. També hi seran presents colles de Calonge i Sant Antoni (cinc) i, amb menor representació, de Cassà de la Selva, Caldes de Malavella, Salt i la Bisbal d’Empordà.

Notícies relacionades i més

L’ajornament d’una setmana també ha desplaçat l’enterrament de la sardina, que s’havia de fer el 18 de febrer i finalment tindrà lloc el dimecres 25, amb una sardinada popular a la plaça del Mercat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ERC i la CUP donen suport a limitar a 12 metres la mida dels tràilers que circulen per la Gi-531 a la Vall del Llémena
  2. Roba una bicicleta de 12.000 euros al Barri Vell i el detenen poc després a l'antiga fàbrica Simon
  3. Joan Laporta: «Entenem perfectament que un gironí sigui del Girona»
  4. Arrenca a Girona l’estudi de salut “més ambiciós”: seguirà 4.000 persones en deu anys
  5. «L’arribada d’immigració s’ha provocat per enfonsar els salaris»
  6. L’exalcalde de Lloret Jaume Dulsat es converteix en el màxim responsable d’Eurofirms a Espanya
  7. Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: 'Posen en risc vides
  8. Molts gironins ho fan sense saber que Hisenda pot multar-los per compartir compte amb els seus fills

El govern espanyol descarta el català com a "requisit" per a la regularització de migrants

El govern espanyol descarta el català com a "requisit" per a la regularització de migrants

5 trucs per triar peix fresc al supermercat (i no fallar)

5 trucs per triar peix fresc al supermercat (i no fallar)

El 54% dels intèrprets catalans de música clàssica van fer un sol concert el 2024

El 54% dels intèrprets catalans de música clàssica van fer un sol concert el 2024

Vídeo: Condemnat a 13 anys i mig de presó per homicidi i tràfic de drogues el kamikaze de la Jonquera

L'episodi de vent al Ripollès deixa desenes d'hectàrees de bosc amb una afectació "molt greu"

L'episodi de vent al Ripollès deixa desenes d'hectàrees de bosc amb una afectació "molt greu"

Les fotos de l'afectació al bosc després de la ventada al Ripollès

Les fotos de l'afectació al bosc després de la ventada al Ripollès

Treballadors de centres de menors denuncien: "Hem vist rates i paneroles a les habitacions dels nanos"

Treballadors de centres de menors denuncien: "Hem vist rates i paneroles a les habitacions dels nanos"

Catorze entitats participen en la setena Fira de Voluntariat Internacional a Girona

Catorze entitats participen en la setena Fira de Voluntariat Internacional a Girona
Tracking Pixel Contents