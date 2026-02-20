Sant Feliu celebra aquest divendres amb 51 colles i 3.700 participants la rua de Carnaval ajornada per la pluja
La desfilada de Carnaval de Sant Feliu de Guíxols començarà a les set del vespre i, en acabar, es farà el lliurament de premis al Guíxols Arena, amb música i festa
Sant Feliu de Guíxols celebrarà avui la rua de divendres de Carnaval ajornada per la pluja la setmana passada. 51 colles tornaran a omplir de música i disfresses els carrers amb 3.700 persones desfilant.
Amb el canvi de data, s'ha passat de 59 a 51 colles i també canvia l’horari: la rua començarà a les 7 del vespre, una hora més tard del previst inicialment. La desfilada mantindrà el mateix esperit festiu i, en acabar, es farà el lliurament de premis al Guíxols Arena, amb sessió musical de D-San DJ i Mon DJ.
Del total de participants, hi desfilaran 18 colles de Sant Feliu de Guíxols (prop de 1.400 integrants), a més d’una quinzena de colles de Castell-Platja d’Aro i 7 de Santa Cristina d’Aro. També hi seran presents colles de Calonge i Sant Antoni (cinc) i, amb menor representació, de Cassà de la Selva, Caldes de Malavella, Salt i la Bisbal d’Empordà.
L’ajornament d’una setmana també ha desplaçat l’enterrament de la sardina, que s’havia de fer el 18 de febrer i finalment tindrà lloc el dimecres 25, amb una sardinada popular a la plaça del Mercat.
- ERC i la CUP donen suport a limitar a 12 metres la mida dels tràilers que circulen per la Gi-531 a la Vall del Llémena
- Roba una bicicleta de 12.000 euros al Barri Vell i el detenen poc després a l'antiga fàbrica Simon
- Joan Laporta: «Entenem perfectament que un gironí sigui del Girona»
- Arrenca a Girona l’estudi de salut “més ambiciós”: seguirà 4.000 persones en deu anys
- «L’arribada d’immigració s’ha provocat per enfonsar els salaris»
- L’exalcalde de Lloret Jaume Dulsat es converteix en el màxim responsable d’Eurofirms a Espanya
- Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: 'Posen en risc vides
- Molts gironins ho fan sense saber que Hisenda pot multar-los per compartir compte amb els seus fills