Un veí de Mont-ras alerta d’un "amagatall" en una olivera i els Mossos hi troben cocaïna i haixix
La col·laboració ciutadana activa la investigació dels Mossos, que identifiquen l'home quan presumptament manipulava la droga
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell un home de 26 anys per amagar cocaïna i haixix dins una olivera a Mont-ras
La col·laboració ciutadana ha estat clau en una actuació dels Mossos d’Esquadra que ha acabat amb el detingut acusat de tràfic de drogues al Baix Empordà. Els fets es remunten al migdia del 14 de febrer, quan un veí de Mont-ras va alertar la policia després d’haver vist un jove deixant i amagant un objecte dins la branca buida d’una olivera, en un camí d’una finca privada d’un mas del municipi.
Un cop rebuda la informació, agents de la comissaria de la Bisbal d’Empordà van enviar una patrulla de paisà al lloc indicat. Allà van localitzar, dins la cavitat de l’arbre, una bossa amagada que contenia 18 embolcalls de cocaïna i sis peces d’haixix, segons els Mossos.
A partir de la troballa, els investigadors van iniciar indagacions durant diversos dies i van aconseguir identificar l’autor dels fets quan anava en vehicle. Els Mossos el van tornar a detectar quan, presumptament, manipulava la droga a l’amagatall de l’olivera. Finalment, el van detenir el matí de dilluns 16 de febrer a Palafrugell.
El detingut és un home de 26 anys a qui consten antecedents i està acusat d’un delicte contra la salut pública, en la modalitat de tràfic de drogues.
