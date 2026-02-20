Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
agenda Gironadelictes GironaOriol CardonaAndreu d'AnglaterraBalandrauBig Joe Quartviolador Barcelona
instagramlinkedin

Un veí de Mont-ras alerta d’un "amagatall" en una olivera i els Mossos hi troben cocaïna i haixix

La col·laboració ciutadana activa la investigació dels Mossos, que identifiquen l'home quan presumptament manipulava la droga

Les dosis de droga ocultes a l'olivera de Mont-ras

Les dosis de droga ocultes a l'olivera de Mont-ras / Mossos d'Esquadra

Eva Batlle

Eva Batlle

Mont-ras

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell un home de 26 anys per amagar cocaïna i haixix dins una olivera a Mont-ras

La col·laboració ciutadana ha estat clau en una actuació dels Mossos d’Esquadra que ha acabat amb el detingut acusat de tràfic de drogues al Baix Empordà. Els fets es remunten al migdia del 14 de febrer, quan un veí de Mont-ras va alertar la policia després d’haver vist un jove deixant i amagant un objecte dins la branca buida d’una olivera, en un camí d’una finca privada d’un mas del municipi.

Un cop rebuda la informació, agents de la comissaria de la Bisbal d’Empordà van enviar una patrulla de paisà al lloc indicat. Allà van localitzar, dins la cavitat de l’arbre, una bossa amagada que contenia 18 embolcalls de cocaïna i sis peces d’haixix, segons els Mossos.

Els embolcalls de cocaïna de Mont-ras

Els embolcalls de cocaïna de Mont-ras / Mossos d'Esquadra

A partir de la troballa, els investigadors van iniciar indagacions durant diversos dies i van aconseguir identificar l’autor dels fets quan anava en vehicle. Els Mossos el van tornar a detectar quan, presumptament, manipulava la droga a l’amagatall de l’olivera. Finalment, el van detenir el matí de dilluns 16 de febrer a Palafrugell.

Notícies relacionades

El detingut és un home de 26 anys a qui consten antecedents i està acusat d’un delicte contra la salut pública, en la modalitat de tràfic de drogues.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ERC i la CUP donen suport a limitar a 12 metres la mida dels tràilers que circulen per la Gi-531 a la Vall del Llémena
  2. Roba una bicicleta de 12.000 euros al Barri Vell i el detenen poc després a l'antiga fàbrica Simon
  3. Joan Laporta: «Entenem perfectament que un gironí sigui del Girona»
  4. Arrenca a Girona l’estudi de salut “més ambiciós”: seguirà 4.000 persones en deu anys
  5. «L’arribada d’immigració s’ha provocat per enfonsar els salaris»
  6. L’exalcalde de Lloret Jaume Dulsat es converteix en el màxim responsable d’Eurofirms a Espanya
  7. Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: 'Posen en risc vides
  8. Molts gironins ho fan sense saber que Hisenda pot multar-los per compartir compte amb els seus fills

La Sagrada Família culmina la Torre de Jesús i assoleix l'alçada màxima, de 172,5 metres

La Sagrada Família culmina la Torre de Jesús i assoleix l'alçada màxima, de 172,5 metres

Vídeo: La Sagrada Família culmina la Torre de Jesús i assoleix l'alçada màxima, de 172,5 metres

Rodalies, al ralentí: falten per reparar tres de cada quatre punts crítics

Rodalies, al ralentí: falten per reparar tres de cada quatre punts crítics

El Centre 'El Puig' celebra 30 anys donant servei a persones amb discapacitat del Pla de l'Estany

El Centre 'El Puig' celebra 30 anys donant servei a persones amb discapacitat del Pla de l'Estany

Alerta per gominoles amb CBD a la venda: risc per als menors?

Alerta per gominoles amb CBD a la venda: risc per als menors?

Una therian explica per què emula els animals: "M’ajuda a connectar-me amb la natura i el meu ésser"

Una therian explica per què emula els animals: "M’ajuda a connectar-me amb la natura i el meu ésser"

La xarxa tindrà la setmana que ve 200 trams amb limitació de velocitat

La xarxa tindrà la setmana que ve 200 trams amb limitació de velocitat

Els advocats gironins fan prop de 3.000 actuacions en català al torn d’ofici

Els advocats gironins fan prop de 3.000 actuacions en català al torn d’ofici
Tracking Pixel Contents