Rescaten un grup de caiaquistes atrapats en una cala rocosa de l'Estartit
No s'han hagut de lamentar ferits
Rescat marítim aquest dissabte a la tarda a l’Estartit. Un grup de persones que feien caiac ha quedat atrapat en una cala rocosa i de difícil accés de la costa del municipi i ha necessitat ajuda dels efectius d’emergències.
El 112 ha rebut l’avís cap a les sis de la tarda i s’hi han desplaçat els Bombers -amb el GRAE subaquàtic-, Salvament Marítim -amb una Salvamar- i Creu Roja de l’Escala -amb una embarcació-.
Segons els Bombers, finalment no han hagut d’intervenir perquè la resta de serveis han fet el rescat dels caiaquistes, localitzats a la cala de Baix de Cols, i els han pogut extreure i traslladar fins al port de l’Escala sans i estalvis, sense ferits.
