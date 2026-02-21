Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sant Feliu de Guíxols celebra la rua de Carnaval ajornada per la pluja

Imatge del carnaval de Sant Feliu de Guíxols / Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

Sant Feliu de Guíxols

Sant Feliu de Guíxols va celebrar ahir al vespre la rua de divendres de Carnaval ajornada per la pluja la setmana passada. Amb el canvi de data, s’ha passat de 59 a 51 colles, que van reunir 3.700 participants. El lliurament de premis va tenir lloc al Guíxols Arena en un acte amenitzat amb la sessió musical de D-San DJ i Mon DJ.

