Sant Feliu de Guíxols celebra la rua de Carnaval ajornada per la pluja
Sant Feliu de Guíxols va celebrar ahir al vespre la rua de divendres de Carnaval ajornada per la pluja la setmana passada. Amb el canvi de data, s’ha passat de 59 a 51 colles, que van reunir 3.700 participants. El lliurament de premis va tenir lloc al Guíxols Arena en un acte amenitzat amb la sessió musical de D-San DJ i Mon DJ.
