Una veïna de la Bisbal denuncia que fa 20 anys que paga per un pis on l'Ajuntament no li permet ni viure ni reformar
El consistori diu que està pendent d'una taxació de l'edifici declarat en ruïnes i trobar la "millor solució possible"
Una veïna de la Bisbal d'Empordà fa 21 anys que paga la hipoteca d'un pis, sense que hi hagi pogut viure mai. La Francesca Mir va rebre les claus d'un quart pis del carrer Santa Maria del Puig el 15 de desembre de 2005 i quinze dies més tard, l'Ajuntament va declarar-lo en perill de ruïnes i va obligar-la a retornar les claus. La intenció de la Francesca era reformar l'habitatge, però des del consistori li van dir que l'única forma per poder viure al pis era fent una rehabilitació integral de l'edifici que no podia assumir sola. El problema només hi ha un altre propietari amb qui pot parlar i la resta són bancs o fons d'inversió. Això ha provocat que porti 21 anys pagant sense haver-hi entrat en tot aquest temps.
La Francesca Mir i l'Àngel Piedra viuen, des de fa 21 anys, "un calvari" amb un pis i un local dels quals són propietaris a tocar de l'Ajuntament de la Bisbal. Tot arran que el consistori va decidir declarar en perill de ruïnes l'edifici on l'Àngel té uns baixos i la Francesca un pis en propietat, el quart. Segons ella, quan va anar al consistori a preguntar si tenia alguna càrrega o requeriment, li van dir que només hi havia un problema a la façana, però que es podia arreglar i l'antiga propietària li va assegurar que tot estava bé. "El dia 15 de desembre em donen les claus i el 30 me'l precinten, per risc d'esfondrament, segons ells", comenta.
El problema és que en aquestes més de dues dècades, la Francesca ha seguit pagant la hipoteca, l'Impost de Béns i Immobles (IBI), durant uns anys també va pagar les escombraries i també altres impostos especials com els més de 2.000 euros que li van carregar per haver arreglat el carrer on hi ha el pis, en el que no ha viscut mai.
Tant la Francesca com l'Àngel es queixen que han anat "incomptables vegades" a l'Ajuntament per intentar trobar una solució amb els diferents governs municipals, però lamenten que des del consistori només se'ls oferia la possibilitat de rehabilitar tot l'edifici, una proposta que, malgrat que inicialment van valorar, "ha estat impossible" dur a terme perquè els propietaris dels dos pisos restants són bancs i fons voltors que han anat canviant.
"Nosaltres hem preguntat i demanat que ens diguessin amb qui havíem de contactar, però mai ens han dit res i no sé com poden pensar que entre nosaltres dos podem assumir tot el cost", carrega la Francesca Mir. Tant l'Àngel com la Francesca es queixen que no els han donat mai informació sobre la situació dels altres immobles i això ha fet "impossible" poder fer una reforma, que segons diuen, algunes constructores veien viable fer pis per pis.
La situació s'ha anat enquistant durant tots aquests anys i l'edifici s'ha anat deteriorant, ja que no s'ha fet cap mena de manteniment. Tot plegat, però, va fer un gir el 2021 quan el consistori va fer els tràmits de declarar en ruïnes definitivament l'edifici. Això implicava que els propietaris tenien un marge de dos anys per fer les reformes pertinents o es procediria a una execució forçosa i, per tant, l'Ajuntament hauria d'assumir el cost que marqués una taxació i es quedaria l'immoble en propietat.
El problema, però, és que això, que hauria d'haver passat entre el 2023 i el 2024 ha quedat encallat i d'això es queixen els veïns. "Ara només m'importa que em paguin i pugui rebaixar el deute amb el banc. Assumeixo que hauré perdut tots aquests diners "lamenta la Francesca que critica que no li hagin dit mai quin era el valor de la taxació.
"La millor solució possible"
Fonts de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà reconeixen que es tracta d'un cas "singular i complex" i asseguren que s'està treballant per poder oferir als veïns la "millor solució possible". Des del consistori assenyalen que estan pendents d'una valoració de l'immoble per a procedir a l'expropiació forçosa de l'edifici i de tots els habitatges.
L'Ajuntament assegura que s'ha reunit diverses vegades amb els propietaris i que s'han fet les gestions oportunes per retirar l'impost de les escombraries que fa anys que no paguen i facturar-los la quota mínima de l'IBI.
- La passió pel 'cheesecake' torna a portar cues al centre de Girona
- ERC i la CUP donen suport a limitar a 12 metres la mida dels tràilers que circulen per la Gi-531 a la Vall del Llémena
- Un veí de Mont-ras alerta d’un 'amagatall' en una olivera i els Mossos hi troben cocaïna i haixix
- Una empresa de reformes aboca runes en un bosc de Fornells de la Selva
- Caçat a Cassà un conductor per circular temeràriament i molt begut per la C-65
- Propostes pel cap de setmana a les comarques gironines
- El 'Far West' encara és viu a Quart
- Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: 'Posen en risc vides