Una concentració a la Bisbal reclama reobrir el cas del crim de Los Faroles 30 anys després
Redacció
La Bisbal d’Empordà ha acollit aquest diumenge una concentració per reclamar la reobertura de la investigació del crim del bar Los Faroles, coincidint amb els 30 anys de l’assassinat del seu propietari, Cayetano Piedra. L’acte ha servit per mantenir viva la memòria del cas i exigir que es trobi el responsable d’uns fets que continuen sense resoldre.
La convocatòria ha aplegat familiars encapçalats pel gendre de la víctima, Josep Molina, que fa anys que insisteix a obtenir respostes. Molina assegura que continua preguntant-se qui va matar el seu sogre i denuncia la manca de moviments per part de les autoritats per reactivar la investigació.
Durant la concentració també s’han expressat dubtes sobre la línia seguida en un primer moment. El familiar defensa que hi ha elements que no quadren i sosté que el crim no estaria relacionat amb l’àmbit familiar, com es va sospitar inicialment, sinó que caldria aprofundir en l’entorn més proper a la víctima.
Una de les principals demandes ha estat que es faci una prova d’ADN a la corda de la persiana amb què l’home va ser estrangulat. Segons Molina, la Guàrdia Civil li ha comunicat que l’estat de la peça fa inviable l’anàlisi després de tants anys, un argument que la família no comparteix.
Els participants han volgut deixar clar que el cas no està tancat socialment i han reiterat la petició de justícia perquè el crim de Los Faroles no caigui en l’oblit a La Bisbal d’Empordà.
- Una veïna de la Bisbal denuncia que fa 20 anys que paga per un pis on l'Ajuntament no li permet ni viure ni reformar
- Un veí de Mont-ras alerta d’un 'amagatall' en una olivera i els Mossos hi troben cocaïna i haixix
- Carta d'un lector: 'No puc tolerar que aquest regidor de l'Ajuntament em digui literalment «m’estàs tocant els collons ja»
- La passió pel 'cheesecake' torna a portar cues al centre de Girona
- Joan Cardona: 'Vaig abraçar l'Oriol i li vaig dir 'nen, això que has fet és increïble'
- Rescaten dos menors que havien relliscat en un barranc de nit al Ripollès
- Mor per accident dins de l'hospital i troben el cos quatre dies més tard
- Rescaten un grup de caiaquistes atrapats en una cala rocosa de l'Estartit