El CAP de Palafrugell vol per convertir les sales d’espera en espais actius
La iniciativa vol promoure el benestar, la cultura i la salut emocional
El CAP de Palafrugell ha presentat aquest dilluns el projecte participatiu Sales d’espera actives en salut, una iniciativa comunitària que converteix els espais d’espera del centre en entorns promotors de benestar, cultura i salut emocional. La iniciativa va ser escollida com un dels deu projectes d’excel·lència en la convocatòria d’ajuts 2023 impulsada per la Direcció d’Estratègia d’Atenció Primària i Comunitària.
Implementada al llarg del 2025, la proposta neix amb l’objectiu de transformar els temps d’espera en oportunitats de salut, fomentant la reflexió, l’aprenentatge i la connexió amb la comunitat. La iniciativa s’adreça a la població adulta i jove atesa al centre, però també al conjunt del municipi, ja que inclou un espai expositiu obert.
El projecte es concreta en tres espais permanents situats a la sala d’espera del segon pis. El primer és Llibres al CAP, que posa a disposició dels usuaris llibres per llegir mentre esperen visita. La iniciativa ha estat possible gràcies a la col·laboració de la biblioteca de Palafrugell, així com de la Fundació TRESc i un espai prelaboral d’educació que han contribuït en la construcció de les prestatgeries.
El segon àmbit és l’espai expositiu, que acull mostres d’entitats i artistes locals, i el tercer és l’espai verd, desenvolupat conjuntament amb Tramuntana, amb la incorporació de plantes decoratives per fer més amable l’entorn.
Segons ha explicat el director del centre, Joan Bonet, «convertir els espais comuns en ambients promotors de salut reforça el vincle entre el CAP i la ciutadania i afavoreix el treball en xarxa amb el territori». Per la seva banda, la coordinadora del projecte, Isabel Muñoz, ha remarcat el caràcter participatiu de la iniciativa i la implicació de diverses entitats locals, així com la importància de promoure hàbits saludables, salut emocional i benestar social. La regidora de Serveis i Acció Social, Igualtat, Habitatge i Salut de l’Ajuntament de Palafrugell, Margarita Mauri, ha subratllat el paper terapèutic de l’art i la cultura i el potencial del projecte com a eina de cohesió social.
Sis exposicions des del juliol
Des del juliol de 2025, l’espai expositiu ja ha acollit sis mostres, entre les quals Pressió Estètica, de l’artista Tres Voltes Rebel; Acompanyament i suport al dol, de l’associació TDS Tramuntana després del suïcidi; Maletes de vida, de l’associació ICTUS i l’artista Raquel Morón; Ser Cuidador, vinculada a l’associació de Parkinson; i La gota que vessa l’oceà, de l’associació MIFAS i l’artista Francesc Ramírez.
Actualment, la sala d’espera acull una exposició de l’Escola d’Art de Palafrugell i de l’Espai LGTBI, amb obres de pintura i ceràmica, que es podrà visitar fins a finals de març. Durant el 2026 està previst programar-hi un total de sis exposicions.
