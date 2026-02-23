Cremes controlades a la Gola del Ter a les restes d'un volum "extraordinari"
S'inicia la gestió de tot el material a la Gola Sud i platja de la Fonollera que ocupa l’equivalent a cinc camps de futbol
Les restes vegetals i residus acumulats a la Gola Sud i a la platja de la Fonollera de l’Estartit, d’un volum extraordinari equivalent a cinc camps de futbol es començaran a cremar a partir d'avui. Algunes piles arriben als 5 m d’amplada, 3 m d’alçada i 100–200 m de llargada, segons el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Van ser arrossegades pel riu durant el temporal del 20 de gener.
Les restes inclouen canyes, fusta, residus arrossegats pel riu i puntualment restes d’animals morts. En una primera fase, ja completada, s’ha procedit a l’apilonament de les restes vegetals, la retirada de grans residus plàstics i microplàstics. Des del Parc Natural, constaten que "la gestió ha requerit molts dies de feina de la brigada i del personal tècnic del Parc" i que "només el lloguer de maquinària i les tasques associades ja superen els 16.000 €, una inversió necessària per garantir la seguretat i la protecció dels hàbitats".
Es van retirar els plàstics més grans i evidents de totes les platges del Parc. Però a la gola sud –la Fonollera– "un tram d’uns 400 metres va quedar completament cobert per canyes i troncs, fins al punt que no s’hi podia ni caminar", informa el parc.
I el motiu de l'acumulació l'atribueixen a "l’estat desfavorable del bosc de ribera del Ter, especialment als trams mitjà i baix, on la canya ha proliferat i ha substituït la vegetació autòctona". Quan es produeixen grans temporals, aquesta canya és arrossegada fins a la desembocadura. Per això consideren que s'ha de treballar per la conservació i restauració del bosc de ribera per reduir aquests episodis.
Un 60% es quedarà a la platja
Del total acumulat que ara es procedirà a gestionar, segons informa l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, aproximadament un 60% es mantindrà a la platja per afavorir la seva integració natural al sistema dunar i contribuir a l’aportació de matèria orgànica i a la dinàmica sedimentària.
La crema controlada es limita únicament a l’excés de material vegetal de gran volum i a part de les canyes, amb els objectius de reduir riscos per a les persones usuàries de les platges; evitar impactes sobre la nidificació del corriol camanegre (Charadrius alexandrinus), espècie protegida i vulnerable; garantir una gestió ambiental adequada dins un espai natural protegit; i minimitzar l’impacte global sobre el sistema dunar
L’actuació es durà a terme en coordinació amb la direcció tècnica del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter i amb la participació del GEPIF, unitat especialitzada en prevenció d’incendis forestals de la Generalitat de Catalunya.
Les cremes es faran entre les 8.00 i les 16.00 hores i podran continuar els dies següents si les condicions meteorològiques ho permeten.
Preservar l'espai
La concentració massiva de restes vegetals fa necessari actuar amb criteris tècnics per garantir la seguretat, la salubritat i la correcta conservació d’aquest espai natura, han informat des de l’Ajuntament.
El litoral i els espais naturals es considera que són un motor econòmic fonamental per al municipi. El turisme i les activitats vinculades al medi natural tenen un pes clau en l’activitat econòmica i l’ocupació tant a Torroella de Montgrí com a l’Estartit. «Garantir platges segures i ambientalment equilibrades és també una responsabilitat envers la ciutadania que viu directament o indirectament d’aquest sector» remarca l’ajuntament..
La retirada integral del material per al seu tractament extern implicaria mobilitzar aproximadament 20.000 m³ de restes vegetals i l’entrada continuada de maquinària pesada a la platja i al sistema dunar, fet que generaria un impacte ambiental molt superior. Per aquest motiu, i d’acord amb la direcció tècnica del Parc Natural i el GEPIF, s’ha optat per la solució que minimitza l’afectació i preserva els valors ecològics de l’espai.
L’actuació està impulsada per l’Ajuntament de Torroella de Montgrí en coordinació amb el Parc Natural i amb la participació del GEPIF. Amb aquesta intervenció, el consistori reafirma el seu compromís amb una gestió ambiental rigorosa i planificada en un entorn d’alt valor ecològic que és, alhora, patrimoni natural i actiu econòmic del municipi.
