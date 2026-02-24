Un cotxe bolca a la Tallada d’Empordà i el conductor resulta ferit
Una ambulància l'ha evacuat al Trueta
Un cotxe ha bolcat aquest dimarts al matí en un accident de trànsit a la Tallada d’Empordà. El sinistre ha tingut lloc cap a un quart de vuit, a l’altura del quilòmetre 353,5, i ha consistit en una sortida de via amb bolcada.
A l’interior del vehicle hi viatjava un únic ocupant, el conductor, que ha resultat ferit lleu. Fins al lloc s’hi han desplaçat els Mossos d’Esquadra, els Bombers i el SEM.
Els sanitaris han atès el ferit al lloc dels fets i l’han evacuat en ambulància a l’hospital Trueta, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
Subscriu-te per seguir llegint
- Multats per sopar al carrer: 601 euros per una taula a la fresca durant les festes de Torrero
- Un conductor de 78 anys cau en un rec de Castelló d'Empúries i supera gairebé set vegades el límit d’alcohol
- Un soci del Barça denuncia Joan Laporta a l'Audiència Nacional
- Girona figura entre les ciutats espanyoles amb menys risc de patir accidents de trànsit lleus
- El sensesostre apallissat a Girona continua crític a l'UCI del Trueta
- Una veïna de la Bisbal denuncia que fa 20 anys que paga per un pis on l'Ajuntament no li permet ni viure ni reformar
- Aquesta és la comarca gironina amb més accidents de trànsit urbans amb víctimes
- L’església de Cadaqués ja no és blanca