Un cotxe bolca a la Tallada d’Empordà i el conductor resulta ferit

Una ambulància l'ha evacuat al Trueta

El vehicle bolcat a la C-31. / Anti-radars Garrotxa

Eva Batlle

La Tallada d'Empordà

Un cotxe ha bolcat aquest dimarts al matí en un accident de trànsit a la Tallada d’Empordà. El sinistre ha tingut lloc cap a un quart de vuit, a l’altura del quilòmetre 353,5, i ha consistit en una sortida de via amb bolcada.

A l’interior del vehicle hi viatjava un únic ocupant, el conductor, que ha resultat ferit lleu. Fins al lloc s’hi han desplaçat els Mossos d’Esquadra, els Bombers i el SEM.

Els sanitaris han atès el ferit al lloc dels fets i l’han evacuat en ambulància a l’hospital Trueta, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.

