Un camió queda mig bolcat a la GI-643 a Gualta després de sortir de la via

Els dos ocupants ha resultat il·lesos

Les imatges del camió mig bolcat a Gualta

Veure Galeria

Les imatges del camió mig bolcat a Gualta / Carles Mancebo

Eva Batlle

Gualta

Un camió articulat ha quedat mig bolcat a la GI-643, al terme de Gualta, després de sortir de la via. El succés ha tingut lloc poc abans de les sis del matí, a l’altura del quilòmetre 0,6 en sentit Torroella de Montgrí.

En l’accident només s’hi ha vist implicat el mateix vehicle i, a l’interior, hi viatjaven dues persones, que han resultat il·leses. Fins al lloc s’hi han desplaçat Bombers, el SEM i els Mossos d’Esquadra de Trànsit.

Segons el Servei Català de Trànsit, el sinistre no ha provocat afectacions viàries. Aquest matí, una grua treballa per retirar el camió accidentat.

TEMES

