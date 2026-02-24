Les obres de reforma del passeig de Palamós encaren la recta final i es preveu acabar-les a finals de març
El projecte preveu una segona fase, a iniciar un cop acabada la temporada d’ús més intensiu de la platja, per facilitar la connexió directa entre el passeig i la platja Gran
L'Ajuntament de Palamós preveu tenir enllestides a finals de març les obres de reforma integral del passeig del Mar, amb l’objectiu que el projecte quedi acabat abans del període festiu de Setmana Santa. Segons l’Ajuntament, els treballs avancen d’acord amb el calendari establert des de l’inici de l’obra, el novembre de 2024, sense endarreriments ni imprevistos. El projecte preveu una segona fase, a iniciar un cop acabada la temporada d’ús més intensiu de la platja, per facilitar la connexió directa entre el passeig i la platja Gran amb passeres de fusta, i per recuperar el sistema dunar original.
En aquests moments, s’executen les darreres actuacions, centrades sobretot en la col·locació de panot al tram que va del carrer Enric Vincke en direcció al centre. Paral·lelament, s’està acabant la construcció de voreres, graons i murs, així com la compactació del sauló al traçat central del passeig.
Aquest dimarts 24 de febrer de 2026 han començat també les tasques de desmuntatge i extracció dels fanals situats a l’aparcament de sorra de la platja Gran, a més de la retirada de vorada i d’antigues canonades d’instal·lacions ja en desús dins el mateix àmbit. A continuació, està previst canalitzar nous serveis per als equipaments de la platja (àrea activa, dutxes i xiringuitos) i per a les sortides dels sobreeixidors d’aigua de pluja. També es preveu extreure una part del sauló compactat als dos extrems per evitar l’entrada de vehicles.
A causa d’aquests treballs, s’ha tancat el pas de vianants provisional habilitat a l’antic aparcament de sauló, que discorria en paral·lel a la platja. El consistori demana que, mentre durin aquestes actuacions, el pas es faci per la vorera nord, la que passa en paral·lel als edificis del passeig del Mar.
Un projecte de transformació integral
La reforma se centra en el tram comprès entre els carrers d’Aragó i de Carmel, i inclou també el vial de circulació paral·lel al passeig. El projecte, elaborat pels serveis tècnics municipals, incorpora conclusions del procés de participació ciutadana (2022-2023).
La proposta manté elements característics com la franja central de sauló, les arcades i parts del mur que separa el passeig de la platja Gran, alhora que amplia espais per a vianants, millora l’accessibilitat i genera àmbits de prioritat invertida.
Entre les principals novetats hi ha la implantació d’un carril bici a tota la llargada, la instal·lació de 16 punts de càrrega per a cotxes elèctrics i 10 punts per a bicicletes elèctriques i VMP, i la renovació total de l’enllumenat amb LED i sistema de tele-gestió. També s’hi incorporen jocs infantils, lavabos públics, bancs, papereres, pilones, dispensadors d’aigua i aparca-bicicletes, així com una actuació de jardineria amb vegetació arbustiva i arbrat en línia.
El cost total de l’obra és de 5.878.780,06 euros, amb una aportació de 3 milions d’euros dels fons europeus Next Generation per a actuacions de turisme sostenible. Els treballs els executa la UTE formada per Excavacions Peraferrer S.L. i Construccions Fusté S.A.
Segona fase
El projecte preveu una segona fase, a iniciar un cop acabada la temporada d’ús més intensiu de la platja, per facilitar la connexió directa entre el passeig i la platja Gran amb passeres de fusta, i per recuperar el sistema dunar original a l’espai de l’antic aparcament entre el passeig i la platja, amb l’objectiu de reforçar la retenció i estabilització de sorres.
