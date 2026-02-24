Palamós, a vuit fires turístiques de temàtica general, gastronòmica o creuerista
L'Ajuntament ha estat aquest cap de setmana a Navartur, a Pamplona
Palamós es promocionarà a vuit fires turístiques, tant de temàtica general, com especialitzades en l'oferta de creuers o gastronòmica. Aquest cap de setmana ho ha fet a la fira "Navartur" de Pamplona. Ha donat a conèixer l'àmplia oferta en els sectors comercials, la restauració, les activitats lúdiques, les platges o els esports nàutics.
A Navartur l’Àrea de Promoció Econòmica i Turisme de l’Ajuntament de Palamós ha ubicat un espai d’informació i promoció del municipi, inclòs dins de l’estand conjunt del Patronat de Turisme Costa Brava-Girona, i que és atès per personal municipal.
El principal objectiu és poder fer arribar l'oferta que prepara el municipi per al proper període festiu de Setmana Santa així com la d'estiu, on la gastronomia, el comerç, o el paisatge, són referents.
Des de l'Ajuntament han posat de manifest que la consistència i qualitat de l’oferta de Palamós, ubicada al mateix centre de la Costa Brava, la fan adient a la participació en fires turístiques que tenen lloc en un radi relativament curt (de 300 a 800 km), que permet al turista desplaçar-s'hi amb comoditat des del seu lloc d’origen, fins i tot, en períodes curts de vacances.
L'Àrea de Turisme va començar al gener el calendari d'accions de promoció de destinacions previstes per aquest any com Fitur, de Madrid, i la Holiday World Show a Dublín.
Després de Navatur, es promocionarà al Salon Occygene, a Toulousse, una de les més importants de la Regió d'Occitània, i la fira Expovacacions que té lloc a la ciutat de Bilbao.
En matèria de creuers, serà present a la fira Seatrade Cruise Global, a Miami, i a la Seatrade Med, a Las Palmas.
I, a través del Patronat de Turisme Costa Brava, també participarà en la Benchmark Mosel, a Alemanya, amb la promoció enogastronòmica del municipi.
