El fiscal demana 14 anys i 11 mesos de presó per a l'acusat de matar un home a cops de matxet a Verges
L'acusa d'homicidi amb abús de superioritat
ACN - Marina López / Xavier Pi
El fiscal demana 14 anys i 11 mesos de presó per a l'acusat de matar un home a cops de matxet a Verges el 13 d'agost del 2022. L'acusa d'un delicte d'homicidi amb abús de superioritat. L'escrit d'acusació situa l'atac a les 2.34 hores de la matinada, davant el restaurant Mas Pi, d'on dues hores abans havien expulsat l'acusat perquè causava problemes. L'home va tornar armat amb el matxet i, des de fora, va començar a proferir insults i amenaces. La víctima va sortir de l'establiment amb "actitud conciliadora" i amb la intenció de "calmar" el processat. Durant la conversa, li va intentar agafar el matxet, però l'acusat va respondre assestant-li dues estocades, la primera a la zona de l'espatlla i la segona al coll.
L'escrit de conclusions provisionals del fiscal Enrique Barata recull que la matinada del 13 d'agost del 2022 l'acusat havia estat causant molèsties als clients del restaurant Mas Pi de Verges i havia arribat a llançar una cadira. Per això, el van "expulsar".
L'home va tornar unes dues hores després, passades les dues la matinada, armat amb un matxet "de grans dimensions". Des de l'exterior del local, va estar "exhibint" l'arma a les persones que hi havia dins l'establiment mentre proferia insults i amenaces. "Ara porto un matxet i us tallaré el coll a tots", "us mataré", "set o vuit contra mi sol que vaig borratxo", cridava des del carrer. Segons sosté l'acusació pública, això va fer que diversos clients truquessin al telèfon d'emergències 112 demanant la intervenció de la policia.
Abans que arribés cap patrulla, la víctima va decidir sortir del local amb "actitud conciliadora" i va anar cap a l'acusat amb la intenció de "calmar-lo". Volia, indica el fiscal, convence'l perquè que parés d'amenaçar i se n'anés cap a casa.
El fiscal situa l'atac a les 2.34 hores de la matinada i subratlla que la investigació apunta que, en un moment determinat de la conversa, la víctima va intentar "pacíficament" desarmar l'acusat i agafar-li el matxet. "L'acusat, de manera sobtada, va llançar un cop de matxet a la zona superior del tòrax de la víctima, que es va clavar a la seva espatlla fins a tocar i fracturar la clavícula". L'acusat va assestar un segon cop a la víctima "ràpidament", que li va impactar al coll i li va seccionar la caròtide.
Trasllat a l'hospital
La víctima es va desplomar immediatament a terra, semiinconscient, perdent molta sang. Quan els serveis d'emergències van arribar al lloc, el van traslladar immediatament a l'hospital Trueta de Girona en estat crític i va morir cap a tres quarts de set de la tarda. No va poder superar les ferides i els intents de reanimació, cirurgia i les transfusions de sang no van poder salvar-li la vida. L'examen mèdic forense li van localitzar dues "grans ferides" de 16 i 12,5 centímetres al coll i a l'espatlla.
Després de perpetrar, el sospitós va marxar del lloc i, de tornada cap a casa seva, va intentar desfer-se de l'arma del crim. Els Mossos d'Esquadra van localitzar el matxet en una jardinera, segons va transcendir en el moment dels fets.
Segons el fiscal, l'acusat va atacar la víctima sent "conscient de la superioritat que li donava la possessió i l'atac amb un matxet" i sabent que l'home pràcticament no tenia capacitat de defensar-se: "No tenia cap arma i s'havia acostat a ell per tranquil·litzar-lo, situant-se dret davant seu".
La víctima, veí de Bordils (Gironès) i de 44 anys, tenia dues filles, una d'elles menor d'edat en el moment dels fets.
El fiscal l'acusa d'un delicte d'homicidi amb l'agreujant d'abús de superioritat i demana una condemna de 14 anys i 11 mesos de presó. També vol que s'estigui 10 anys en llibertat vigilada i que no es pugui acostar a menys de 500 metres ni comunicar-se amb les filles i els familiars directes de la víctima.
En concepte de responsabilitat civil vol que indemnitzi les filles de la víctima amb 380.000 euros, a la mare amb 150.000, als germans amb 40.000 euros cadascun i a l'àvia amb 60.000 euros. També sol·licita que aboni 32.164 euros a l'Institut Català de la Salut per les despeses mèdiques.
L'acusat, a qui els Mossos d'Esquadra van detenir cap a les quatre de la matinada del 13 d'agost del 2022, està en presó preventiva des del 15 d'agost, quan va passar a disposició judicial.
El cas arribarà a judici amb jurat popular a l'Audiència de Girona.
