Palamós renova el Museu de la Pesca per guanyar accessibilitat i serveis
El consistori ha renovat la il·luminació i les pantalles informatives del Museu de la Pesca de Palamós, a més d'instal·lar taquilles i millorar l'eficiència energètica
El Museu de la Pesca de Palamós ha tornat a obrir l’exposició permanent després d’unes obres de millora fetes aquest mes de febrer. Segons l’Ajuntament de Palamós, els treballs han servit per actualitzar l’atenció als visitants i la botiga, i per reforçar l’accessibilitat de l’equipament.
Les reformes s’han centrat, sobretot, a facilitar l’ús del museu als usuaris de cadira de rodes, tant visitants com treballadors. En aquest sentit, s’ha substituït el mobiliari de la recepció i s’hi han incorporat taules adaptades per optimitzar el servei d’atenció al públic.
En paral·lel, també s’ha renovat la il·luminació de l’espai d’entrada i s’ha reforçat la comunicació amb els visitants amb la reubicació de les pantalles informatives de la recepció, d’acord amb la informació facilitada pel consistori.
Més lavabos i millores d’eficiència
Un altre dels canvis visibles és l’ampliació del servei de lavabos: el museu ha passat de dos a quatre lavabos, una mesura pensada per agilitzar l’atenció en moments de més afluència. A més, s’han instal·lat taquilles per guardar bosses i motxilles i fer més còmode la visita durant el recorregut de l’exposició.
Les obres també han inclòs la substitució d’una màquina de climatització per millorar l’eficiència energètica, una actuació que el museu emmarca en la seva línia de sostenibilitat, ja que disposa del segell ambiental Biosphere. Durant el mateix període, s’ha aprofitat per fer tasques de conservació preventiva a l’exposició permanent.
L’Espai del Peix, a continuació
Pel que fa a l’Espai del Peix, extensió del Museu de la Pesca, l’Ajuntament preveu aplicar “ben aviat” millores adreçades a l’accessibilitat, adaptant l’alçada d’algunes taules perquè les persones en cadira de rodes hi puguin accedir amb més comoditat. El consistori afegeix que les obres del museu s’han pogut tirar endavant gràcies a una subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
