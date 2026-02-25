Sant Feliu rep un banc fet amb plàstic reciclat recollit al municipi
El mobiliari s’instal·larà al parc infantil de darrere el parc de les Dunes
L’Ajuntament de Sant Feliu ha rebut un banc fabricat amb plàstic reciclat gràcies al projecte “Mares Circulares”, una iniciativa impulsada per Coca-Cola i l’Hotel Ilunion que ha comptat amb el suport del consistori. La peça deixarà constància de l’acció mediambiental i sostenible realitzada a la zona, ja que una part del material prové de la recollida d’escombraries feta, entre d’altres, a la Platja de Sant Pol el passat setembre.
L’acte de lliurament ha comptat amb la presència de la regidora d’Economia Local, Núria Cucharero, el regidor de Manteniment de Ciutat, David Oliveras, la directora de l’Ilunion Caleta Park, Marta Matas, i el gestor de comunicació, relacions externes i sostenibilitat de Coca-Cola, Víctor Herrero.
Aquest banc és una de les 16 peces exclusives que “Mares Circulares” ha lliurat arreu de l’Estat. El mobiliari està fabricat artesanalment per l’ONG Plàstic Preciòs i incorpora una combinació de materials: un 30% de plàstic PET recollit en neteges com la de Sant Pol —un residu molt degradat que no pot entrar als circuits habituals de reciclatge—, un 50% de polietilè reciclat i un 20% de plàstic provinent de caixes de fruita.
A més, cada banc inclou un codi QR que enllaça a un vídeo explicatiu sobre el procés de transformació del residu en un material durable. Segons les dades del projecte, des de 2018 “Mares Circulares” ha mobilitzat més de 54.000 voluntaris i ha retirat més de 2.668 tones de residus, posant en relleu el potencial de l’economia circular a través d’aliances entre comunitat, ciència i indústria per protegir els ecosistemes marins.
El banc quedarà instal·lat al parc infantil de darrere el parc de les Dunes, com a element visible d’una acció de sensibilització que busca recordar l’impacte positiu de la recollida de residus i fomentar hàbits més sostenibles al municipi.
