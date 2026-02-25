Xavier Dilmé dimiteix com a regidor de TOTS x LA BISBAL i Carles Anglada n’assumirà el relleu
El fins ara regidor ha estat vinculat durant 36 anys a la política municipal, 28 com a edil
El Ple de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà va prendre coneixement ahir de la renúncia al càrrec de regidor del fins ara portaveu i cap de llista de Tots x la Bisbal (TxLB), Xavier Dilmé, que deixa l’acta per motius personals després d’haver-ho anunciat mesos enrere. Segons la candidatura, el seu substitut serà Carles Anglada, que també passarà a liderar el projecte municipalista i independentista del partit. Tots x la Bisbal va abandonar l'octubre de l'any passat l'equip de govern, i va passar a l'oposició.
La sortida de Dilmé posa punt final a una trajectòria especialment llarga dins el consistori bisbalenc. De fet, és el regidor que més anys ha ocupat el càrrec des de la recuperació de la democràcia municipal, l’any 1979. Va entrar per primera vegada a l’Ajuntament el 1990, amb Albert Vancells (CiU) com a alcalde, i aleshores va ser nomenat tercer tinent d’alcalde i regidor de Relacions Ciutadanes, Comunicació i Esports. “Sempre estaré agraït a l’Albert per la confiança que em va donar amb només 21 anys que jo tenia”, ha recordat.
Durant la seva etapa política, Dilmé ha vist passar set alcaldes i alcaldessa, ha participat en l’única moció de censura presentada al municipi i ha format part del govern en quatre períodes diferents: 1990-91, 2008-2011, 2011-15 i 2023-25. En total, el ja exregidor ha resumit el seu pas pel consistori com un període de 36 anys vinculats a la política municipal, 28 dels quals com a regidor. “He tingut la sort de poder fer el que m’ha agradat, que és la política municipal, i he pogut participar dels canvis que hi ha hagut a la ciutat en aquest període”, ha afirmat.
Tot i haver entrat i sortit del plenari en diverses ocasions, Dilmé ha subratllat que aquesta vegada el comiat és diferent perquè el grup compta amb un equip renovat. “Ara hi ha un equip renovat amb un lideratge nou, un molt bon lideratge per al projecte municipalista independent que representa TOTS x la Bisbal”, ha explicat, en referència a la nova etapa que encapçalarà Carles Anglada. En la mateixa línia, ha reivindicat el moment polític del partit, assegurant que TxLB va ser “el partit que més va créixer a les darreres eleccions municipals”.
Pel que fa als motius de la decisió, Dilmé ha volgut deixar clar que no respon ni a una manca de ganes ni a una renúncia voluntarista, sinó a una necessitat personal. “No marxo per gust ni per manca de ganes, marxo perquè el meu cos m’exigeix que tingui més cura d’ell… ja m’ha fet més d’un avís i que apreti una mica el fre, i aquesta vegada ho he de fer”, ha declarat.
Amb la renúncia ja efectiva, l’Ajuntament i el grup municipal encaren ara el relleu per incorporar Carles Anglada al plenari i situar-lo al capdavant del projecte de TxLB en aquesta nova fase.
