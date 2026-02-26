La Bisbal adjudica per 41.797 euros plaques solars a l’Arxiu Comarcal
El sistema fotovoltaic de 35 kW s’instal·larà en autoconsum instantani col·lectiu amb subvenció dels fons Next Generation EU
L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà ha adjudicat les obres per instal·lar un sistema fotovoltaic de 35 kW a l’Arxiu Comarcal del Baix Empordà per 41.797,02 euros (IVA inclòs). Segons el consistori, la licitació va rebre quinze ofertes i s’ha tramitat dins els terminis de la subvenció dels fons Next Generation EU.
L’obra l’executarà l’empresa Renewable Energy Forward, SL i es planteja en modalitat d’autoconsum instantani col·lectiu, una fórmula que, tal com explica l’Ajuntament, permet compartir l’energia generada entre diferents consums del mateix edifici per aprofitar millor la producció en hores de sol.
La intervenció s’inscriu en la línia de treball municipal per reduir el consum elèctric dels equipaments públics. Segons l’Ajuntament, amb aquesta nova instal·lació l’Arxiu —que descriu com a espai clau per a la memòria del municipi— produirà part de la seva electricitat i això ha de repercutir en la factura energètica i en la reducció de les emissions de CO₂ associades al funcionament de l’edifici.
El consistori situa aquesta adjudicació dins un paquet d’actuacions que ja estan executades o en curs. En total, assenyala, la suma de les instal·lacions representa una potència combinada de més de 93 kW i una inversió aproximada de 125.000 euros en energia solar a equipaments municipals.
Sis equipaments amb plaques
L’alcalde, Òscar Aparicio, defensa que l’aposta per aquestes instal·lacions té un impacte directe en la despesa municipal i en la reducció d’emissions, i subratlla que s’han executat dins el marc de les subvencions europees. En paral·lel, el regidor de Medi Ambient, Josep Maria Plaja, remarca que, segons el recompte municipal, s’ha passat “de tenir un sol equipament amb plaques solars” a l’inici de la legislatura a tenir-ne sis.
Entre les actuacions citades per l’Ajuntament hi ha instal·lacions al dipòsit municipal d’aigua, a les Escoles Velles, a la Residència Geriàtrica Zoilo Feliu i al Terracotta Museu. En aquest darrer cas, el consistori detalla que el museu genera 45.031 kWh anuals amb 71 panells, mentre que la residència produeix 38.722 kWh cada any.
Moció i bonificacions fiscals
El gener de 2026, el Ple Municipal va aprovar per unanimitat, segons el consistori, una moció en suport de les energies renovables i la seva integració paisatgística. A més, l’Ajuntament recorda que aplica bonificacions fiscals del 75% de l’IBI per als immobles que instal·len sistemes d’aprofitament solar.
D’altra banda, el consistori apunta que a aquestes iniciatives s’hi afegirà el Pavelló Firal, que “incorporarà plaques” en una reforma integral valorada en 800.000 euros, dins el mateix relat d’expansió de l’energia solar als equipaments de la ciutat.
