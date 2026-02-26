Calonge i Sant Antoni estrena pel 8M la sardana Calonge i Sant Antoni pensa en lila
Calonge i Sant Antoni estrenarà pel Dia Internacional de les Dones, la sardana Calonge i Sant Antoni pensa en lila, una obra de la compositora Monti Galdón. S'interpretarà el 8 de març a la Sala Fontova, en el marc del concert Calonge i Sant Antoni pensa en lila, a càrrec de la Cobla La Principal del Llobregat i la pianista Emma Stratton.
Es tracta d’un homenatge a les dones que han fet créixer la cultura popular i musical, tant des de la composició com des de la interpretació.
Segons la regidora d’Igualtat i Dona, Elena Montiel, “l’estrena de la sardana composta per una dona simbolitza perfectament el sentit de la campanya. Apostem per visibilitzar el talent femení en tots els àmbits, també en la cultura popular, on les dones han estat sovint invisibilitzades i que una compositora local signi una sardana és un gest carregat de significat i de futur”.
L’Àrea d’Igualtat de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha presentat una programació sota l’eslògan “Dones que creen, realitats que canvien”. La proposta vol posar el focus en la capacitat creadora de les dones, no només com a expressió artística, sinó com a energia transformadora que construeix comunitat, oportunitats i futur.
D’altra banda, com a novetat destacada, la 4a Marxa de la Dona es trasllada enguany a Sant Antoni, amb sortida i arribada a la plaça de la Pau. L’activitat, que es portarà a terme diumenge, 8 de març, inclourà dos recorreguts de 6 i 10 quilòmetres, oberts a totes les edats. La Marxa culminarà amb un vermut musical amb Las Kelly’s Influencers i un concert del grup Buena Onda.
Cultura, talent i referents en clau de dona
La programació arrenca amb el concurs literari “Dones que creen, realitats que canvien”, amb categories jove i adulta, i continua amb una àmplia proposta cultural i participativa. La Biblioteca Pere Caner acollirà el joc literari EscapeBook 8M, una taula dedicada a grans autores i l’exposició itinerant “Women for Change”, impulsada pel projecte English Time Baix Empordà.
L’art en femení també es treballarà del 3 al 6 de març a les tres escoles del municipi mitjançant el taller “Dones que creen, alumnes que pinten”. Cada infant dissenyarà i pintarà la seva pròpia rajola amb el guiatge de l’artista ceramista Sandra Maruny.
El programa inclou també el col·loqui “Arrels que curen: dones, memòria i herbes remeieres”, amb Ivet Miàs, Nàdia Jiménez i Helena Bou; activitats esportives i de salut, com la sessió de zumba “Calonge i Sant Antoni es mou per la igualtat”, amb Vibra Fit; actes d’homenatge organitzats per l’Associació de Dones del Baix Empordà; la presentació del llibre Cartes a les amigues, de Caterina Albert (Pagès Editors), a càrrec de M. Àngels Cabré, a la Llibreria Rals; i la lectura dramatitzada El jardí de les tres veus, a càrrec de l’Associació Junta d’Arbres, amb la posada en escena d’un diàleg entre Safo de Lesbos, Beatriu de Dia i Emily Dickinson.
Amb aquesta programació, l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni reforça el seu compromís amb la igualtat i projecta la imatge d’un municipi que reconeix, celebra i impulsa el talent de les dones.
Subscriu-te per seguir llegint
- El cafè “de primer minut” és la trampa: el gest que fa (quasi) tothom i que et pot sortir car
- La filla d'aquesta famosa actriu okupa un xalet i demana 300.000 euros per anar-se'n: “És la meva única oferta”
- Mor un motorista de 17 anys després de xocar contra un fanal a Camós
- Una queixa pel volum acaba amb destrosses a Girona: trenca el portal i 'empastifa' l’escala amb un extintor
- Un germà vol vendre la casa heretada i l’altre s’hi nega? La sortida “legal i barata” que evita la guerra familiar
- La vida plena de sotracs de Mamadou Nomoko, el sensellar apallissat a Girona
- Un regidor de la CUP de Ripoll acumula cinc denúncies d’incivisme de la Policia Local
- Júlia Otero i el càncer: la rutina que li ha canviat la vida després del diagnòstic