“Naturalment”, l'aposta per projectar una destinació tranquil·la i autèntica a Torroella–l’Estartit–Medes
La nova estratègia aposta per experiències integrades entre els dos nuclis, promoció digital segmentada i mesures per desestacionalitzar el turisme amb criteris de sostenibilitat
La destinació turística Torroella de Montgrí – l’Estartit – Illes Medes vol reforçar el seu posicionament a la Costa Brava amb un nou enfocament basat en el concepte de marca “Naturalment” i un paquet d’accions orientades a connectar millor els dos nuclis, crear experiències i desestacionalitzar l’activitat al llarg de l’any. Ha presentat el seu nou Pla de Màrqueting, un document estratègic que marcarà les línies de promoció del municipi per als propers anys.
El nou relat de destinació, que s’ha presentat aquest dijous a l’Espai Medes, posa l’accent en la riquesa natural, l’autenticitat i una manera de viure “més pausada i connectada amb l’entorn”. A partir d’aquí, el pla aposta per una comunicació més emocional i coherent, amb més pes del canal digital, la producció de contingut audiovisual i la col·laboració amb creadors de contingut i prescriptors, segmentant els missatges segons públics i interessos.
Itineraris i experiències per “cosir” Torroella i l’Estartit
Entre les línies de treball destacades hi ha la voluntat de potenciar la complementarietat entre Torroella i l’Estartit mitjançant itineraris, relats i experiències que integrin el conjunt del territori i facilitin que el visitant es mogui entre recursos naturals, culturals i urbans.
El document també planteja accions per millorar i posar en valor espais turístics i urbans, amb l’objectiu d’elevar la qualitat de l’entorn i reforçar la connexió entre punts d’interès.
Formació, competitivitat i més coordinació del sector
El pla preveu mesures per professionalitzar el sector i millorar-ne la competitivitat amb accions formatives i d’acompanyament, alhora que proposa reforçar la governança turística i la col·laboració entre administració i empreses per compartir estratègies i avançar cap a una gestió més integrada.
Desestacionalització i sostenibilitat: el repte pendent
Una altra de les prioritats és distribuir l’activitat turística durant tot l’any, reduint la dependència de la temporada d’estiu i evitant concentracions en períodes molt concrets. En aquest punt, en l’apartat de precs i preguntes es va assenyalar que determinades normatives estatals poden dificultar la desestacionalització, i el sector va reclamar canvis normatius que facin possible activitats nàutiques regulades fora de la temporada d’estiu.
Paral·lelament, el pla incorpora accions de sostenibilitat ambiental i sensibilització per protegir els recursos naturals i garantir un desenvolupament turístic equilibrat, alineat amb la preservació del paisatge i la qualitat de vida al municipi.
