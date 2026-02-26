Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Palamós restaura més de 4 quilòmetres de camins afectats pel temporal del mes de gener

Les obres de millora s'han centrat en l'aplanament, la base de sauló i la compactació del ferm en zones com l'accés a la platja de Castell

Un tractor fent arrenjaments als camins de Palamós.

Redacció

Palamós

L'Ajuntament de Palamós ha arranjat més de quatre quilòmetres de camins que havien resultat malmesos pel temporal Harry del mes de gener.

S'han prioritzat les vies que connecten amb nuclis habitats o que són especialment transitades, com l'accés a la platja de Castell o el paratge de la Riera de Bell-lloc.

En aquestes zones s'ha restaurat la superfície del camí, aplanant-la, aplicant-hi una base de sauló i compactant el ferm. Els treballs els ha executat una empresa especialitzada, un cop finalitzat el període de pluges i quan s'ha pogut garantir les condicions òptimes de sequedat del terreny.

En concret, s'ha actuat a l'àmbit d'accés a la plana i a la platja de Castell; al paratge de la Riera de Bell-lloc, al camí de Zoilo Costart, que uneix el barri d'Es Pla amb Mas Gorgoll; al vial que connecta La Pietat amb Vall-llobrega; així com en diversos trams del camí que s'endinsa cap a Bell-lloc i que porta fins al Puig Cargol.

