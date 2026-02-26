Torroella treu a subhasta de nou l'habitatge noucentista Casa Salieti de Rafael Masó i l'antic pub Saratoga
L'habitatge noucentista surt de nou a la venda per 657.382 euros, mentre l'altra finca al camí vell de l'Estartit té un preu mínimde 234.107,92 euros
L'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit ha tret a subhasta dues finques, la Casa Salieti de l'arquitecte Rafael Masó que en una anterior subhasta va quedar deserta, i una segona finca, la que ocupa l'antic pub Saratoga. La primera per un import mínim de 657.352 euros i la segona 234.107.
L'Ajuntament ha publicat la informació al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). La casa d'estiu noucentista dissenyada per Rafel Masó ja s'havia posat a subhasta s'havia de pagar un mínim de 728.145 euros per adquirir-la. S'ha rebaixat el preu inicial que inclou càrregues 468.875 euros. El valor de taxació de la finca és de 969.841 euros.
Els usos permesos són hoteler, comercial, restauració i recreatiu, entre altres. Actualment, a la planta baixa hi ha un restaurant i a la de dalt un habitatge.
Segons es va explicar després que quedés deserta la primera subhasta, L'edifici està dividit en dues parts, i només s'ha tret a subhasta la meitat oest, que és la que està embargada. El motiu és que hi ha un deute amb l'Ajuntament que ha decidit sanejar les finances. L'arquitecte va dissenyar l'immoble el 1918 i està situat al passeig Marítim de l'Estartit. Va ser un encàrrec de l'empresari Joan Salieti, que volia l'immoble per als seus dos fills. És per aquest motiu que es va concebre com un sol edifici dividit per la meitat, de nord a sud, amb dos habitatges unifamiliars units sota la mateixa teulada.
Segona finca
La segona finca que es posa a subhasta és la finca urbana Mas Basó, antic pub Saratoga. Està situada al número 72 del camí Vell de l'Estartit. La subhasta està pendent de publicació, però ja es poden fer visites a la finca.
L'oferta mínima és de 234.107,92 euros. Té 162.980 euros en càrregues. La superfície construïda és de 751 metres quadrats, i la parcel·la 1901,77 euros.
Hi ha possibilitat de parcel·lar en tres parcel·les diferents, per a la construcció de tres habitatges unifamiliars. Els usos permesos són habitatge, hoteler, tallers, oficines privades, entre altres.
