Detenen a Palafrugell una dona de 60 anys que dirigia un punt de venda de cocaïna
El pis funcionava també com a punt de receptació d'objectes robats, que sovint s'intercanviaven per droga
Agents dels Mossos d’Esquadra de la comissaria de la Bisbal d’Empordà van detenir el 18 de febrer a Palafrugell una dona de 60 anys com a presumpta autora de sis delictes contra la salut pública, suposadament comesos entre els dies 9 i 18 de febrer, segons ha informat la policia.
La investigació es va iniciar arran de la col·laboració ciutadana. El 10 de febrer, els agents van tenir coneixement que en un pis —uns baixos— del carrer Palamós de Palafrugell hi podria haver un punt de venda de substàncies estupefaents, a causa de les entrades i sortides ràpides i constants de persones.
La Unitat d’Investigació dels Mossos va assumir les diligències per comprovar si a l’immoble s’hi venia droga i va concloure que es tractava d’un punt de venda “molt actiu”. Per això, el 18 de febrer a primera hora del matí es va dur a terme una entrada i escorcoll al domicili, amb el suport de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) de Girona i efectius de la Unitat de Seguretat Ciutadana i d’Investigació de la Bisbal d’Empordà.
Durant l’escorcoll del menjador, la cuina i dues habitacions, els agents van localitzar material relacionat amb l’activitat, com cinc bàscules de precisió, una agenda amb anotacions de vendes, una premsa casolana de fusta, embolcalls de cocaïna i retalls de bosses de plàstic per preparar dosis. També s’hi van intervenir una peça d’haixix de 98 grams, dues roques de cocaïna d’uns 70 grams i 104 grams d’una substància en pols grisa.
A més, al pis hi van trobar tres tauletes electròniques, cinc portàtils, deu telèfons mòbils, una bicicleta, dues cadenes d’or i dos rellotges, així com dos carregadors d’arma curta de calibre 9 mm i una pistola d’aire comprimit, segons la nota de premsa.
Pel que fa a la bicicleta, els Mossos van poder determinar —gràcies a la denúncia de la propietària i la numeració del quadre— que havia estat robada en una escola de Pals el 15 de gener, i la van retornar. La policia també indica que altres objectes intervinguts constaven com a sostrets, com ara dos ordinadors portàtils: un, sostret de l’interior d’un vehicle l’1 de febrer a Palafrugell, i un altre, robat als vestuaris del pavelló d’esports de Palafrugell el 5 de febrer.
Segons el comunicat, en moltes ocasions els compradors haurien lliurat objectes a canvi d’obtenir substàncies.
La investigació continua oberta i no es descarten més detencions. La detinguda, que té antecedents, serà citada per declarar davant l’autoritat judicial quan sigui requerida.
