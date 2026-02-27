Inversió de 901.493 euros de Santa Cristina d'Aro en l’ordenació de l’aparcament de la zona esportiva
Es crearan més de 200 places, es millorarà l’accessibilitat i incorporarà enllumenat, senyalització i zones verdes
L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro invertirà 901.493 euros en les obres d'arranjament i ordenació de l'aparcament de la zona esportiva, un espai que dona servei principalment al pavelló d’esports, el camp de futbol i la piscina municipal.
Els treballs s’han adjudicat a Aglomerats Girona SA amb un termini d’execució de sis mesos. El projecte compta amb una subvenció de 590.128,40 € del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) 2025-2029.
L’actuació es desenvoluparà a l’aparcament situat entre la carretera GI-8541, l’estadi de futbol, el pavelló municipal i la riera de Malvet, amb una superfície total de 13.946 m². Actualment, l’espai és un terreny granular sense urbanització integral i amb mancances que han motivat la intervenció.
L’objectiu del projecte és ordenar l’estacionament, millorar la mobilitat i augmentar la seguretat amb la implantació d’enllumenat públic i senyalització viària. També es preveu la creació d’espais enjardinats per millorar la permeabilitat del sòl i afavorir la reincorporació de les aigües de pluja, alhora que es reforça l’estètica general de la zona per fer-la més agradable per a la ciutadania.
El nou disseny contempla la definició de vials i zones d’estacionament amb més de 200 places per a vehicles, 8 de les quals adaptades per a persones amb mobilitat reduïda, així com espais per a autobusos i zona de bicicletes. A més, inclou millores d’accessibilitat al pavelló d’esports, amb la construcció de noves rampes i escales.
Durant el transcurs de les obres, l’accés a la zona esportiva es farà pel camí de la deixalleria i les persones usuàries hauran d’estacionar els seus vehicles a l’antic camp de futbol de terra, habilitat provisionalment per aquest ús.
L’Ajuntament, promotor de l’actuació, ha informat que el projecte ha estat redactat per l’arquitecte Francesc Puig i Martorell i que aquesta intervenció reforça el compromís municipal amb la millora dels equipaments i l’espai públic, avançant cap a una mobilitat més segura, accessible i sostenible.
