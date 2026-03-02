Calonge i Sant Antoni millora la xarxa de clavegueram contra inundacions i acumulacions d’aigua
Els treballs afecten vuit zones per evitar desbordaments i bassals, millorar la gestió de l’aigua de pluja i connectar habitatges que encara no disposen de servei
L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni porta a terme les obres de millora de la xarxa de clavegueram que actuarà en vuit zones del municipi amb objectius diferents segons cada àmbit d’actuació: evitar inundacions en episodis de pluja intensa, reduir l’aigua pluvial que entra a les clavegueres residuals i connectar veïns que actualment no disposen del servei. El cost total de la intervenció és de 88.166,65 euros.
Les feines se centren als carrers Pau Picasso, Francesc Macià, Farmàcia, Girona amb Sant Antoni, Gavina, Maragda, a l’avinguda Torre Valentina amb el carrer Rafael Colom, i en un tram del Rec Madral. En aquests punts s’hi instal·laran nous tubs i embornals per recollir aigua de pluja, tapes de registre per facilitar les tasques de manteniment, i bombes renovades per evitar desbordaments i l’aparició de bassals persistents que generen molèsties als veïns.
Segons el consistori, l’objectiu és disposar d’un clavegueram més eficient i resilient, preparat per l’augment de població i els efectes del canvi climàtic.
Obres per fases i afectacions mínimes
Els treballs tindran una durada aproximada de cinc mesos i es faran per fases per minimitzar les afectacions al trànsit i a la vida quotidiana. L’Ajuntament preveu senyalització clara i rutes alternatives quan calgui, i assegura que les instal·lacions de serveis existents no es veuran afectades.
