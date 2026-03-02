Justícia guardona un projecte de mediació de la Policia Local de Platja d’Aro als centres educatius
La iniciativa ha format més de 3.400 alumnes en comunicació no violenta i mediació
La Policia Local de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró ha convertit la mediació en una eina de seguretat pública amb accent educatiu, i el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica ho ha reconegut amb un dels Premis ADR Justícia 2025. El projecte guardonat, “Conflicte i Convivència: CNV i Mediació entre Iguals als centres educatius i a l’Espai Públic”, impulsat per la Unitat de Mediació i Proximitat, ha estat distingit com a millor pràctica en mediació promoguda des de l’administració local, amb una dotació de 1.500 euros.
Més que una experiència puntual, la iniciativa proposa un canvi de mirada: posar la prevenció, el vincle i la reparació al centre de la feina policial quan es parla d’infants i joves. El cap de la Policia Local, l’inspector David Puertas, explica que el rol del cos és sobretot formatiu i facilitador: “La policia el que fa és la formació i buscar mediadors a l’escola; i aquests són els responsables, com a mediadors, de trobar solucions”. En altres paraules, la clau no és que l’agent resolgui el conflicte, sinó que els alumnes aprenguin a fer-ho amb eines i criteri.
El projecte va arrencar el maig del 2023, primer al carrer, amb presència activa dels efectius policials de mediació als espais més freqüentats per joves. El curs 2023-2024 va fer el salt als centres educatius del municipi —les escoles Els Estanys, Fanals d’Aro i Vall d’Aro, i l’Institut Ridaura— per oferir formació en gestió de conflictes, mediació i comunicació no violenta (CNV). La proposta s’ha anat ampliant també a l’àrea de Joventut, a monitors de lleure d’estiu i a voluntaris vinculats als Punts Liles.
Al capdavant de la iniciativa hi ha la Unitat de serveis de proximitat i mediació del cos policial, amb el sergent —ara sotsinspector— Andreu Masegosa com a responsable de l'àrea. Segons les dades recollides per la Policia Local, l’impacte acumulat fins avui s’expressa en volum i profunditat: s’han format 2.200 alumnes de primària i 1.200 de secundària en CNV i mediació, i se n’ha fet un acompanyament especialitzat a 60 alumnes mediadors. L’objectiu, remarca Puertas, és que aquestes habilitats quedin com un aprenentatge per a la vida: “Formar alumnes que no optin per l’ús de la violència i que, en un futur, quan tinguin un problema, se'n recordin per trobar solucions”.
A l’Institut Ridaura, el projecte ha culminat en un servei de mediació entre iguals coordinat amb l’equip directiu, que capacita l’alumnat mediador en competències comunicatives, empatia i lideratge positiu. Puertas hi posa un exemple que pot semblar anecdòtic que, diu, il·lustra el canvi: quan hi ha un conflicte a l'institut, els mateixos mediadors demanen un despatx per parlar-ne, trobar una sortida i després explicar el resultat a la cap d’estudis. “Volem un futur amb joves que utilitzin la paraula, no la violència”, resumeix l’inspector.
Entrega del premi
El reconeixement institucional ha arribat aquest febrer, durant l’acte de lliurament dels Premis ADR Justícia 2025, celebrat el dia 18 per commemorar el Dia Europeu de la Mediació. A la categoria B -la que premia la millor pràctica en mediació impulsada per una administració local- el projecte de Platja d’Aro s’ha imposat per la solidesa i el rigor tècnic, segons la valoració del jurat, que també n’ha destacat la projecció dins i fora de Catalunya.
Els Premis ADR Justícia, creats el 2017, reconeixen treballs de recerca i iniciatives pràctiques en mediació i altres mecanismes de resolució alternativa de conflictes (ADR), així com bones pràctiques en la difusió de la mediació. En aquesta edició s’han lliurat sis premis i una menció especial, amb tres categories que han quedat desertes.
A l’acte, el conseller Ramon Espadaler va situar el debat en termes culturals, més enllà de la càrrega de feina als jutjats. Va defensar que cal apostar per la mediació “no només com una eina per fer que arribin menys plets a la taula del jutge, sinó com una aposta per la cultura de la pau”, i va apuntar que la llei d’eficiència judicial és una oportunitat per impulsar encara més aquests mecanismes, segons va informar Justícia.
Solidaritat
En el cas de Platja d’Aro, el premi també tindrà una derivada solidària. L'inspector destaca que els 1.500 euros es destinaran a l’Hospital Sant Joan de Déu i que la previsió és fer l’entrega del xec durant la Diada de la Policia Local, el 25 de setembre. Mentrestant, la unitat ja mira endavant: el projecte ha tingut una acollida “molt bona”, assegura l’inspector, i l’horitzó és que, amb el temps, aquesta formació i aquesta manera d’entendre el conflicte es pugui estendre a totes les escoles.
