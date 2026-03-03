Palamós acull el Fòrum de les Dones de la Mar per reforçar el posicionament de la dona al sector
La jornada reunirà professionals del món pesquer i marítim per compartir estratègies, experiències i iniciatives de millora en el marc del 8M.
L’Associació Catalana de Dones de la Mar (ACDM) celebrarà aquest dissabte 7 de març la cinquena edició del seu Fòrum anual a l’Espai del Peix, al Port de Palamós. Sota el lema “Reptes, visibilitat i estratègies”, la trobada vol consolidar-se com un espai de referència per impulsar el reconeixement, el lideratge i el posicionament de les dones en el sector pesquer i marítim.
El fòrum neix amb la voluntat de donar visibilitat a les trajectòries professionals femenines vinculades al mar, generar espais de debat sobre les necessitats actuals del sector i compartir eines pràctiques per millorar el desenvolupament professional i la presència de les dones en tots els àmbits marítims. La jornada s’emmarca en la commemoració del Dia Internacional de les Dones.
L’acte s’obrirà amb la benvinguda de Miquel Mir Martorell, patró major de la Confraria de Pescadors de Palamós, i amb la salutació institucional de l’alcaldessa de Palamós, Maria Puig i Ferrer. Tot seguit, la consellera d’Igualtat i Feminisme, Eva Menor Contador, inaugurarà oficialment la jornada.
La conferència inaugural anirà a càrrec d’Arianna Bucci, doctora en Ecologia i responsable de màrqueting i comunicació de BlueNetCat, que abordarà la importància de l’estratègia de comunicació i el màrqueting amb perspectiva femenina aplicats al món marítim.
Durant el matí, la taula rodona “Veus valentes a la mar: inspirant futurs”, moderada per Anna Bozzano, reunirà professionals de diferents àmbits: la pescadora Iris Triola Cors; l’educadora ambiental Èlia Vives Gadea; la investigadora d’ICATMAR Eve Galimany Sanromà; l’armadora i patrona de veler clàssic Cecilia Mendecino; la patrona de iot professional Patricia González García, i la investigadora de l’ICM Guiomar Rotllant Estelrich. L’objectiu serà compartir experiències i posar en valor referents femenins dins el sector.
Al migdia, Alba Alfageme Casanova, cap del Gabinet de Seguretat i Polítiques Transversals del Departament d’Interior i Seguretat Pública, oferirà la conferència “Seguretat, respecte i corresponsabilitat: avançant juntes”. Tot seguit, la taula rodona “Com monetitzar els nostres coneixements?” abordarà les oportunitats de professionalització i finançament amb la participació d’Itziar Segarra Díaz, subdirectora general de Pesca, Aqüicultura i Estructures Pesqueres; Jennifer Ruiz Toledo, líder d’equip de programes europeus RDI d’ACCIÓ, i Sonia Guerra Seren com a moderadora.
A la tarda, el fòrum continuarà amb el taller “Estratègia i posicionament per a dones de la mar”, impartit per Belén Caparrós Vicente, doctora en Turisme i especialista en estratègia, projectes i comunicació per a organitzacions. També es presentarà el projecte audiovisual “Memòria, Identitat i Futur: Dones de la Mar i de la Terra”, a càrrec de Nerea López Aguirre, Iris Triola Cors i Roos Amarens Suurhoff.
La clausura institucional anirà a càrrec de Cristina Massot Berna, secretària general del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, mentre que el tancament del Fòrum el farà Leidy Johana Aya Vega, presidenta de l’ACDM.
Amb aquesta cinquena edició, l’ACDM consolida el fòrum com un espai per enfortir la xarxa de dones del sector, compartir estratègies de millora i avançar cap a un major reconeixement i posicionament professional dins l’àmbit pesquer i marítim.
