De pel·lícula: la lluna s’aixeca darrere el castell del Montgrí
El contrast entre la llum del satèl·lit i la silueta fosca del castell del Montgrí, enregistrat per Josep Pascual, accentua l'efecte visual en una escena capturada al capvespre
L’observador meteorològic de l’Estartit, Josep Pascual, ha enregistrat un vídeo de la sortida de la lluna amb el castell del Montgrí al davant. Les imatges, gravades dilluns a la tarda a Torroella de Montgrí, mostren com una lluna quasi plena emergeix a poc a poc per darrere de la fortalesa.
La gravació destaca pel tipus d’enquadrament: el castell queda retallat en primer terme i el disc lunar va guanyant alçada de manera gradual fins a separar-se’n. És una escena senzilla, però molt efectiva, perquè permet seguir el moviment de la lluna amb un referent fix i ben reconeixible.
El contrast entre la claror del satèl·lit i la silueta fosca del monument accentua l’efecte visual. A més, el moment del capvespre hi posa el marc: encara hi ha una mica de llum al cel, però la nit ja comença a imposar-se, i això fa que el disc lunar tingui més presència en pantalla.
Una il·luminació notable
La fase de lluna quasi plena també hi ajuda, perquè el disc es veu amb una il·luminació notable. I és, precisament, la vigília de la lluna plena d’avui, 3 de març.
