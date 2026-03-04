El "gas" era aigua: ensurt de matinada a Sant Joan de Palamós
Bombers i companyies inspeccionen el bloc i tanquen la clau de pas; aquest matí es faran noves revisions
Ensurt aquest dimecres de matinada al barri de Sant Joan de Palamós. Els serveis d’emergències s’han activat poc després de la una de la matinada en rebre l’avís d’una possible fuita de gas.
Els Bombers han mobilitzat dues dotacions fins a un bloc del carrer de Josep Carbó i Vidal. A l’arribada, una veïna -que ja era a fora de casa- els ha explicat que es trobava marejada. El SEM l’ha atesa i, segons els Bombers, ha quedat il·lesa.
Els efectius han fet comprovacions amb l’explosímetre, que ha donat resultat negatiu, i també han revisat l’edifici, on s'alertava d’un soroll intens. Finalment, amb la presència de les companyies de gas i d’aigua, s’ha aclarit l’origen de l’alerta: es tractava d’una fuita d’aigua. S’ha tancat la clau de pas per aturar-la. El servei també ha fet mobilitzar la Policia Local de Palamós.
Està previst que aquest matí es facin noves revisions a l’immoble, tant per part dels Bombers com dels tècnics, per confirmar que no hi ha cap altra incidència.
